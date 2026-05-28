DHS afirma que hija del general cubano Ulises Rosales del Toro violó condiciones de su visa de turismo en EEUU

MIAMI. – El Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (DHS) afirmó este jueves que Alina Rosales Aguirreurreta, hija del exvicepresidente cubano y general Ulises Rosales del Toro, permaneció ilegalmente en el país después de ingresar con una visa de turista.

En una declaración enviada a EFE, un portavoz del DHS indicó que Rosales Aguirreurreta entró a territorio estadounidense el 21 de noviembre de 2023 a través del Aeropuerto Internacional de Orlando con una visa B-2 y posteriormente incumplió las condiciones de permanencia migratoria.

“Alina Rosales Aguirreurreta es una extranjera ilegal de Cuba que ingresó a Estados Unidos con una visa de visitante B-2 y no abandonó el país, en violación de las leyes de nuestra nación”, señaló el organismo federal.

Las autoridades migratorias confirmaron además que la mujer fue detenida esta semana en Miami y permanece bajo custodia en el Centro de Transición Broward, en Pompano Beach, según registros del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).

El DHS no ofreció detalles adicionales sobre el proceso abierto contra Rosales Aguirreurreta y se limitó a indicar que toda persona bajo custodia migratoria recibe el debido proceso conforme a las leyes estadounidenses.

La detenida ha sido señalada por sus fuertes vínculos con la dictadura castrista ya que como se ha mencionado es hija de Ulises Rosales del Toro, uno de los históricos dirigentes militares y políticos de Cuba tras el triunfo de la revolución encabezada por Fidel Castro en 1959.

Rosales del Toro integró el Ejército Rebelde y posteriormente ocupó importantes cargos dentro de las Fuerzas Armadas y el Gobierno cubano. Entre 2009 y 2019 se desempeñó como vicepresidente del Consejo de Ministros y también dirigió los ministerios del Azúcar y de la Agricultura.

Además, formó parte de la dirección del gobernante Partido Comunista de Cuba y recibió el título honorífico de Héroe de la República de Cuba.