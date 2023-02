Miami New Media Festival cierra gira con eventos en América

La XVII edición del Miami New Media festival incluye un total de 46 obras provenientes de 16 países.

MIAMVI.- El Miami New Media Festival anuncia el cierre de la gira de su XVII edición con actividades en Estados Unidos, Venezuela y Aruba para promover la reflexión sobre el tema Civismo versus violencia: educación, arte y comunidad para abrazar la no-violencia.

Desde el 11 de febrero y hasta el 5 de marzo, la galería ID Art Lab de Miami muestra las obras del Student Meme Contest. Un novedoso concurso de memes organizado por la coordinadora general del festival, Milagros González, y en el que participan 26 alumnos del Arthur and Polly Mays Conservatory of the Arts, ubicado en el sur de la Florida. Los visitantes pueden apreciar las propuestas gráficas en el contexto de la exposición de collage Wonders, del artista Mr. Angarita.