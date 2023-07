Miami se prepara para el Sounds of Little Haiti

El evento Sounds of Little Haiti llega a Miami.

MIAMI.- El próximo 21 de julio Miami celebrará la cultura haitiana con el evento Sounds of Little Haiti (Sonidos del Pequeño Haití).

"¿Alguna vez has experimentado el canto detrás de una banda rara?. Si no, lo invitamos al sabor, las vistas, los sonidos y los ritmos de tambores de Sounds of Little Haiti. Esta fiesta en la cuadra ofrecerá toda la grandeza, el esplendor y la diversión haitiana, todo en una sola noche", destacó la producción en la página donde se pueden adquirir las entradas.

"Únase a nosotros para esta velada inolvidable de baile callejero, gran ambiente, sabrosa comida haitiana y música en vivo con actuaciones cautivadoras de RAM y Rara Lakay en el corazón de Little Haiti. ¡Este es un evento de verano que no querrá perderse!", agregaron los organizadores.

Sounds of Little Haiti contará con las presentaciones de las agrupaciones RAM y Rara Lakay, de Miami.

"Elegido por demanda popular, RAM, la legendaria banda de raíces haitianas y vudú rock, subirá al escenario. RAM es una poderosa banda impulsada por las raíces de la batería de Port-au-Prince, Haití", acotó la producción.

De esta manera, la cita cultural se llevará a cabo de 6:00 p.m. a 11:00 p.m. en los espacios del Little Haiti Cultural Center, ubicado en la 212 Northeast 59th Terrace, en Miami, FL 33137.

La entrada tiene un valor de 10 dólares y se puede adquirir en www.eventbrite.com.

Sounds of Little Haiti es una experiencia cultural inmersiva en el corazón de Little Haiti. Este concierto al aire libre es una oportunidad para que la diáspora haitiana, los miamenses y los turistas celebren la auténtica cultura haitiana y su influencia en la comunidad local.

Para conocer más detalles, puede escribir al correo electrónico purforcegroup@gmail.com.

