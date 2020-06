Michael Clifford de 5 Seconds of Summer niega las acusaciones de agresión sexual

Según esa versión, en una ocasión Michael Clifford invitó a una fan a su hotel después de un show y "empezó a tocarla inapropiadamente". El hilo de mensajes en Twitter acaba asegurando que la chica intentó contarlo pero nadie la creyó.

Aunque estos mensajes de la cuenta @knowyoureta fueron borrados, fueron previamente recogidos por medios como en NME británico. Al mismo tiempo, aparecían acusaciones del mismo tipo desde otra cuenta que fue posteriormente borrada.

Michael Clifford respondió a estas acusaciones negándolo todo y asegurando que se siente "con el corazón roto por leer estas cosas que se están diciendo" sobre él, que son "más que falsas".

"A mi nunca me dejaron mezclarme con el público en un concierto. De todas formas, nunca lo habría hecho. Nunca haría algo así. Estoy jodidamente molesto", tuiteó.

"Lamento mucho haber lastimado a nadie. Nunca fue mi intención. Era tan ingenuo y me daba vergüenza y lo siento mucho. Seguiré siendo mejor y seguiré cambiando. Nunca quiero dañar a nadie otra vez", ha añadido.

En otro mensaje, remarcó: "Realmente no sé qué puedo decir. La gente me pide que me explique, ¿pero cómo puedo explicar algo con lo que nunca estuve implicado en primer lugar?".

Por su parte, el que fuera mánager del grupo por aquel entonces, Adam Wilkinson, negó también las acusaciones, aunque ha concedido que tendrían que tomarse seriamente si tienen fundamento.

"Pero este no es el caso aquí y puedo confirmar que todas las veces que estuve con la banda, fueron siempre acompañados desde el escenario hasta el camerino, a menudo por varios guardaespaldas y técnicos. Simplemente no hay posibilidad de que esto hubiera ocurrido", dijo en un post en Facebook.

Por ahora, ningún otro miembro del grupo habló al respecto de este asunto. Mientras tanto, sus millones de fans siguen comentándolo incesantemente en las redes sociales.