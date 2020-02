5 Seconds of Summer anuncia nuevo álbum

Las canciones del álbum son "Red Desert", "No Shame", "Old Me", "Easier", "Teeth", "Wildflower", "Best Years", "Not In The Same Way", "Lover Of Mine", "Thin White Lies", "Lonely Heart" y "High".

"Que una banda llegue a cuatro álbumes no es una hazaña en sí misma, sino reinventar y empujar constantemente nuestra composición y salir con música de la que nunca hemos estado tan orgullosos", apuntó Luke Hemmings,vocalista principal del grupo.

""CALM" habla a través de un viaje por la vida de un joven, para bien o para mal. Todos somos humanos y todos cometemos errores, a veces lastimamos a los que amamos e, inevitablemente, a nosotros mismos en el proceso. "CALM" deja a la banda en un estado mental mucho más feliz, unificado y tranquilo para continuar haciendo álbumes en los años venideros", agregó.

La banda presentará este álbum en una gira mundial que empezará en mayo en Dublín y tras recorrer Europa y Norteamérica. Se espera que el tour termine en el mes de septiembre en California.