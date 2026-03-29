Miches, la escapada desconocida en la República Dominicana

La costa noreste de la República Dominicana se caracteriza por la abundancia de playas y paisajes naturales que invitan al descanso. Desde Punta Cana hasta Samaná, pueblos y complejos turísticos reflejan el sólido desarrollo turístico del que goza hoy esta nación caribeña. Entre ellos se encuentra Miches , un destino que combina el carácter de un pueblo mayormente pesquero, la naturaleza y un servicio cálido.

A 95 km de Punta Cana, unas 59 millas, la travesía por carretera resulta ser un paseo. El buen estado de la autovía, la abundancia de vegetación, coloridos caseríos y montañas invitan a disfrutar el entorno, incluso parar y pedir una cerveza en alguno de los pequeños restaurantes o tiendas que bordean el camino.

“Esta zona ha crecido muchísimo”, asegura Juan Giménez, conductor del auto. “Hoteles, muchos apartamentos y empresas que traen empleos”, afirmó.

En efecto, las inversiones y el auge de la construcción están latentes en torno a Punta Cana y comienzan a notarse camino a Miches.

Por todo esto y más, República Dominicana es el país más visitado en la cuenca del mar Caribe.

Destino

Ubicado cerca del pueblo de Miches, en la Bahía de Samaná, a una hora y media al oeste de Punta Cana, el recién inaugurado Viva Miches by Wyndham se extiende a lo largo de casi tres millas de arena dorada casi desierta, ofreciendo la rara sensación de estar lejos del bullicio de la civilización.

El resort, con una inversión de 130 millones de dólares, está cuidadosamente dividido en dos zonas. Al frente se encuentran cuatro restaurantes a la carta, varias tiendas, un teatro al aire libre, una animada discoteca, instalaciones para niños y un bar central que mantiene viva la actividad del lugar.

Las habitaciones se ubican hacia la parte trasera en una impresionante formación en forma de herradura de cuatro pisos, rodeando un amplio césped y la piscina, y todas ofrecen vistas al mar.

Nos alojamos en el segundo piso, directamente frente a la playa, un punto de vista perfecto para contemplar el amanecer y el atardecer sobre aguas brillantes. Las habitaciones del primer piso cuentan con pequeños patios y piscinas privadas, mientras que los pisos superiores disfrutan de amplios balcones ideales para disfrutar de la brisa tropical.

Las habitaciones destacan por su diseño moderno y limpio, con tonos relajantes de turquesa y beige. Nuestra habitación de lujo incluía un baño amplio con cabezales de ducha dobles, y la cama extragrande era excepcionalmente cómoda.

Por favor, vea aquí el resumen de vídeos sobre Miches.

Embed

“Nuestra habitación y baño son espaciosos, y tenemos un hermoso balcón con vistas al patio, la piscina y el mar”, comentó Aurora, una turista italiana que asistía a una de las clases de pintura frente a la playa. “El minibar está surtido con brut, cervezas locales y Coca-Cola. ¡Incluso hay batas y pantuflas!”

Como parte de la marca todo incluido Viva de Wyndham—que ya cuenta con nueve propiedades en el Caribe y México, y otra próxima apertura en Jamaica—Viva Miches quiere que los huéspedes nunca carezcan de comida o bebida. El resort cuenta con un buffet que ofrece pasta, carnes, pescado y especialidades de desayuno, además de un comedor frente a la playa con pizza y aperitivos durante todo el día.

Las tarifas diarias comienzan ahora en $177 por persona, y pueden reservarse a través del sitio web de Viva Resorts by Wyndham, lo que lo convierte en una puerta de entrada accesible a la relajación.

Puede incluir transportación desde y hacia el aeropuerto.

Aventuras

Para quienes buscan aventura más allá de la playa y el placer de un gran resort, hay numerosas excursiones locales. Visita Montaña Redonda, donde podrás contemplar lagos, montañas y el océano desde 300 metros de altura.

Explora el pueblo de Miches y conoce la vida de unas 20,000 personas que tienen historias que contar. Allí podrás comprar artesanías locales, pinturas, disfrutar de mariscos frescos frente al mar y saborear margaritas mientras te empapas del ambiente relajado del Caribe.

Cómo llegar

Varias aerolíneas ofrecen vuelos directos a Punta Cana desde importantes ciudades de Estados Unidos y Canadá, incluido Miami. Los ciudadanos de Estados Unidos y de la Unión Europea no necesitan visa, pero deben rellenar un formulario en línea antes de embarcarse. Los viajeros de otros países deben contactar al consulado dominicano correspondiente para conocer los requisitos de entrada.

Idioma

El español es el idioma oficial, aunque el inglés se habla en lugares turísticos.

Moneda

El peso dominicano es la moneda oficial, pero el dólar estadounidense es aceptado en varios lugares a razón de RD$63 por 1 USD. Para ahorrar en comisiones de cambio, lo más recomendable es usar tarjeta de débito o crédito en lugar de cambiar efectivo.