jueves 7  de  mayo 2026
CONFIESAN

Dominicanos se declaran culpables de traficar 1.7 toneladas de cocaína a Miami

Tres ciudadanos dominicanos admiten participación en operación ilegal de narcotráfico por las costas de Miami, pueden enfrentar cadena perpetua

Cargamento cocaína incautado que pretendían introducir en Miami.&nbsp;

Cargamento cocaína incautado que pretendían introducir en Miami. 

U.S. Attorney's Office, Southern District of Florida
Diario las Américas | CÉSAR MENÉNDEZ
Por CÉSAR MENÉNDEZ

MIAMI.– Tres ciudadanos de la República Dominicana se declararon culpables ante una corte federal de conspirar para importar aproximadamente 1.694 kilogramos de cocaína al sur de Florida en una operación marítima interceptada frente a las costas de Miami-Dade County, informaron este miércoles 6 de mayo las autoridades federales.

Los acusados fueron identificados como Erasme Catalino Paulino Rodríguez, de 35 años; Joseito Díaz De Oleo, de 48; y Ober Alexander Villavicencio Jiménez, de 36 años, quienes admitieron haber participado en el traslado de la droga desde aguas cercanas a las Islas Turcas y Caicos hasta el sur de Florida.

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Operativo marítimo frente a Miami

De acuerdo con documentos judiciales, el operativo ocurrió el pasado 2 de diciembre de 2025, cuando agentes de la Guardia Costera de EEUU interceptaron la embarcación deportiva “M/V Best Bet”, de 65 pies de eslora, a unas seis millas náuticas de Government Cut, el canal de acceso al Puerto de Miami, entre Miami Beach y Fisher Island.

La embarcación fue escoltada hasta la estación de la Guardia Costera en Miami Beach, donde las autoridades descubrieron 1.694 kilogramos de cocaína ocultos en compartimentos secretos, señala el reporte.

Según la investigación, los acusados zarparon desde Miami hacia un punto previamente acordado cerca de las Islas Turcas y Caicos -ubicadas al sureste de las Bahamas-, donde se encontraron con una embarcación más pequeña tripulada por cuatro hombres dominicanos que transfirieron bolsas llenas de cocaína al “Best Bet”.

Posteriormente, los presuntos narcotraficantes ocultaron la droga dentro del barco y emprendieron el regreso hacia Miami, donde finalmente fueron interceptados por las autoridades federales.

Autoridades destacan el impacto del decomiso

El fiscal federal para el Distrito Sur de Florida, Jason A. Reding Quiñones, calificó el caso como una operación de narcotráfico marítimo “a gran escala”.

“Esta operación buscaba introducir casi 1.7 toneladas métricas de veneno en el sur de Florida”, afirmó el fiscal federal al señalar que esa cantidad de cocaína alimenta “la adicción, la violencia y las ganancias de los carteles a gran escala”.

Reding Quiñones aseguró además que las declaraciones de culpabilidad interrumpieron “una importante ruta de tráfico” y reflejan la coordinación entre agencias federales tanto en el mar como en tierra.

Penas de hasta cadena perpetua

Cada uno de los acusados enfrenta una sentencia mínima obligatoria de 10 años de prisión federal y una pena máxima de cadena perpetua.

La sentencia definitiva será determinada por un juez federal tras evaluar las directrices federales de condena y otros factores establecidos por la ley.

Investigación conjunta contra el narcotráfico

El reporte señala que la investigación fue desarrollada por agentes de la DEA y de Investigadores del Departamento de Seguridad Nacional en Miami (HSI), con apoyo de la Guardia Costera, la Oficina de Operaciones Aéreas y Marítimas de Aduanas y Protección Fronteriza y el Buró Federal de Investigaciones.

El caso forma parte de la iniciativa Homeland Security Task Force (HSTF), creada bajo la Orden Ejecutiva 14159 para combatir carteles, pandillas transnacionales, redes de tráfico humano y organizaciones criminales internacionales.

Las autoridades señalaron que el grupo de trabajo concentra recursos federales para identificar, investigar y procesar delitos vinculados al narcotráfico y otras estructuras criminales que operan dentro y fuera de EEUU.

Fuerte política contra el tráfico de droga

La administración del presidente Donald J. Trump ha reforzado las operaciones federales contra el narcotráfico y endurecido las políticas de control fronterizo, con énfasis en el combate al fentanilo y las metanfetaminas.

Según datos de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP), durante el primer semestre del año fiscal 2026 —hasta marzo pasado— las autoridades federales reportaron un aumento del 24% en las incautaciones de drogas en comparación con el mismo período del año anterior.

Paralelamente, Washington ha incrementado los operativos marítimos antidrogas en el Mar Caribe y el Océano Pacífico, incluyendo ataques letales, como parte de su estrategia para interceptar cargamentos antes de que lleguen a territorio estadounidense.

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