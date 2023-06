Microteatro en Miami, siete piezas

“El concepto es exacto al que tuvimos en Madrid”, declaró a DIARIO LAS AMÉRICAS su creador, el fallecido Jorge Monje, durante una entrevista hace 11 años, cuando trajo a Miami el innovador concepto teatral.

“La acción consiste en la representación de una obra de teatro en cada contenedor, de una duración de 15 minutos, representada en un escenario en el que el público se encuentra integrado dentro de la sala”, amplió entonces.

Hasta el 3 de junio, jueves, viernes y sábado, de 8 a 11 pm. Maurice A. Ferré Park, 1075 Biscayne Blvd. Miami

Estacionamiento disponible, así como servicio de Metromover a la estación Museum Park.

Entradas en la taquilla, a partir de 7:30 p.m.

Piezas a presentar

El último Tequesta

Guion y dirección: Yesler De La Cruz

Elenco: Sofía Rossi y Ailyn Zamora

Denise ha desaparecido desde hace un mes y Alicia está dispuesta a todo por volverla a encontrar, aunque esto signifique viajar en el tiempo hasta el 1492, para salvar al último tequesta.

The Sleeping Prince

Playwright and Direction: José Raúl Acosta

Cast: Yusan Mulet and Betsy Rodríguez

Adam, who behaves like all Disney princesses, proposes marriage to his bad-tempered doctor after 3 weeks of dating.

Las chicas de papel

Guion: José Gregorio Rodríguez

Dirección: Miguel Sahid

Elenco: Noris Joffre y Lis Coleandro

La risa está garantizada con estas doñitas de Miami, que se inspiran en su serie favorita de TV para llevar a cabo un atraco, con el pretexto de que necesitan el dinero para hacerse una cirugía estética.

Oficina del estado

Guion y dirección: Bruno Gatti

Elenco: Pablo Cunqueiro y Bruno Gatti

David sólo necesita un cambio rápido en su licencia. Pero en esta comedia, la urgencia y la velocidad estatal no van por el mismo camino.

Confesiones

Guion: Elena Velasco Tuduri

Dirección: Constanza Espejo

Elenco: Elena Velasco Tuduri, Catalina Álvarez Watson, Laura Calvo de Mora, Tina Cottin, María Asenjo, Tatiana Rod, Natalia Yonni, Lucía Menéndez, Rosario Valenzuela y Caro Gramajo.

Tres amigas se encuentran para escuchar a una de ellas que tiene algo importante que contarles, pronto este encuentro se transformará en un tren de confesiones que cambiará la mirada que tienen de la pareja, el sexo y la vida.

La diferencia entre un Manhattan y un Mojito

Guion: Borja López Collado

Dirección: Eugenia Sancho

Elenco: Rodolfo Jaspe, Dayana Morales, Jennifer Fernández

En una pareja, jugar a “¡Qué viene el Lobo!” puede resultar en una mala pasada, sobre todo si hay Luna llena y se mueven las aguas sobre la bahía de Miami.

La patrocinadora

Guion y dirección: Yoshvani Medina

Elenco: Magilee y Eliana Sasics

Aliocha, morena sexy de 35 años, no soporta más su vida en Cuba y le pide a su tía Martica, una cincuentona liberal de Hialeah, que sea su patrocinadora. Aliocha olvida que su primo Abelito, único hijo de Martica, fue fusilado por robarse una lanchita en Cuba para emigrar y que su mamá Nina, hermana de Martica y tía de Abelito, firmó la carta que le pasaron a todos los cubanos para que apoyaran el fusilamiento.