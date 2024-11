Migbelis Castellanos se casa con empresario Jason Unanue

"Para este sábado, que marcó la gran fecha para la modelo, la boda religiosa se efectuó en la St. Pius X Roman Catholic Church a las 2:00 p.m.", agregó la cadena donde trabaja la venezolana.

"Y así sin más... Sr. y Sra. Unanue", escribió Miss Venezuela 2013 en un storie en Instagram.

Migbelis Castellanos-boda-captura.jpg Migbelis Castellanos y el empresario Jason Unanue se casan el 23 de noviembre de 2024. Captura de pantalla/Instagram/@milynette

Tras la ceremonia, los invitados y los novios acudieron al Westin Jersey City para un cocktail a las 6:00 p.m.; tras ello, se dio lugar a la recepción en el restaurante italiano Batello.

Migbelis Castellanos y Jason Unanue, amor a primera vista

Migbelis Castellanos y Jason Unanue, ambos de 29 años, se conocieron en un evento privado en el que la modelo se encontraba trabajando.

"Univision me ofrece esta oportunidad de ir a trabajar en un evento privado como la moderadora de ceremonia de esta gala. Cuando llego resulta que Jason estaba en la hora de cóctel y yo me estaba tomando fotos con los invitados y yo lo veo a él de lejos... me acuerdo que lo que me llamó la atención de él es que estaba vestido con un saco, su cabello de rizos y una cerveza en la mano, y a mí eso me pareció tan sexy, que yo dije: '¿quién es ese hombre de cerveza y saco?'. A mí me llamó mucho la atención", contó la presentadora de Desiguales.