Miguel Bonnefoy gana premio Femina de novela por "El sueño del jaguar"

"Es un premio que he esperado durante diez años", declaró el laureado en el Museo Carnavalet de París, donde se realizó el anuncio.

El premio Femina es otorgado por un jurado exclusivamente femenino. Nació en 1904 en contraposición con el galardón más importante de la lengua francesa, el Goncourt, que en esa época privilegiaba los escritores masculinos.

Publicado por la editorial Rivages, El sueño del jaguar narra una saga familiar a caballo entre Sudamérica y Francia, en la línea de otras obras de este autor de 37 años.

Hijo de una diplomática venezolana y un escritor chileno, Miguel Bonnefoy es una voz joven en la literatura francesa, con ocho libros publicados desde 2012, varios de ellos premiados, así como un libro en italiano (2009).

El sueño del jaguar se llevó el Femina con cinco votos, frente a los cuatro obtenidos por Emma Becker con Le Mal joli.

Bonnefoy ya fue finalista del Femina en 2017 por su novela Azúcar negro (publicada en español por Armaenia), y en 2013 recibió el premio al mejor escritor de novela en francés por Icare et autres nouvelles.

Herencia (en español publicado por Armaenia) recibió en 2021 el premio de los libreros franceses, y fue uno de sus éxitos editoriales.

Su obra bebe del realismo mágico y también de su herencia familiar, con novelas ambientadas en Venezuela, el Caribe o Chile.

Premio a Alia Trabucco

Otra escritora sudamericana fue premiada con la Femina de novela extranjera: la chilena de origen palestina Alia Trabucco Zerán, por Limpia (Lumen, publicada como Propre en Francia).

Hija del cineasta Sergio Trabucco, esta escritora narra en Limpia la historia de una mujer de limpieza.

"Es un honor que Limpia sea la primera novela latinoamericana en obtener el premio Femina extranjero", declaró la autora en el acto celebrado en el Museo Carnavalet.

"Se trata de un libro que se pregunta entre otras cosas quién tiene derecho a una voz y qué voces son silenciadas", agregó en español.

Alia Trabucco es licenciada en Derecho y se especializa como abogada especializada en derechos humanos al mismo tiempo que inició su carrera literaria.

Su primera novela, La resta, obtuvo el Premio a la Mejor Obra Literaria en Chile en 2014, antes de ser publicada. En su traducción al inglés la obra fue finalista del premio Man Booker International cinco años después.

En 2019 publicó un ensayo, Las Homicidas, sobre cuatro casos de mujeres condenadas por crímenes.

El premio Femina de ensayo fue concedido a Paul Audi por Tenir tête (Stock), un ensayo sobre el antisemitismo en Francia, cuya escritura se vio profundamente impactada por los eventos en Oriente Próximo desde el ataque de hamas a Israel el 7 de octubre de 2023.

"Me siento de algún modo impulsado a defender la lucha contra el antisemitismo desde una perspectiva que no es, precisamente, la de un judío, ya que no lo soy", expresó este filósofo francolibanés.

También se otorgó un premio especial al irlandés Colm Toibin por Long Island.

FUENTE: AFP