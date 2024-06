Miley Cyrus recuerda sus inicios en Disney y celebra su evolución

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por W Magazine (@wmag)

Leyenda de Disney

Con tan solo 13 años, Miley adicionó y ganó el protagónico en la serie juvenil que la catapultaría al estrellato: Hanna Montana.

"Fue una experiencia genial y segura en general", recordó.

Casi dos décadas después, se convirtió en la artista más joven en ser nombrada Leyenda de Disney.

Al respecto, Cyrus reflexiona sobre sus inicios en la actuación y la música, y aunque no tiene sentimientos encontrados por aquella etapa, sí considera justa la mención pues asevera que por años el estudio se benefició de su imagen.

"Fue una experiencia estupenda y segura en general. La gente tiene carreras de 50 o 60 años, pero la mía dura ya casi 20 años, y tengo 31. He pasado más tiempo de vida en el ojo público que fuera de él. Dicen que el adulto creativo es el niño que sobrevivió. Yo trabajé mucho de niña. No fui a mi graduación. No fui a bailes del instituto. No tuve mucha de esa experiencia social, ni tuve tiempo para los amigos. Disney se benefició de todo el trabajo que yo hice como niña. No me siento mal por ello. Es la verdad. Y por eso creo que tienen que darme este premio", comentó al respecto.

"La competencia realmente no me interesa. No pienso en otros artistas como oponentes. Los artistas no son lo mismo que los atletas, jugando un juego de suma cero y llevando una puntuación. No hay una puntuación en el arte".

Intimidad

Con una adolescencia e inicio de la adultez en el foco mediático, Miley Cyrus ya no busca ser el centro de atención a costa de su intimidad.

Por ello, en los últimos años ha concentrado sus esfuerzos no solo en hacer música, también en proteger su privacidad.

"Hay un nivel de mi vida que es súper íntimo, sagrado y secreto. A veces olvido hablar de cosas que son una parte normal de mi día a día, como enviar mensajes de texto con Beyoncé. Creo que es una parte muy linda de nuestra relación, porque en los últimos años realmente he protegido mi privacidad y lo que comparto con el público. Ella es igual. Parte de nuestra relación es la seguridad entre nosotras".

En este sentido, y en contraste con el controversial romance que mantuvo con el actor Liam Hemsworth, la intérprete no admite que se profundice en su relación actual, más no se niega a ahondar en los deseos personales que como mujer aspira a poder alcanzar.

"Me encanta ser adulta. Tengo una regla de no mirar hacia arriba ni hacia abajo a nadie. Solo miro, lo que me permite la claridad de ver el mundo como realmente es y a las personas como realmente son. Me miro casi todos los días en el espejo y digo: 'Soy una mujer'. Ahora tengo 31 años, y todavía no sé si quiero hijos o no. Siento que mis fans son un poco como mis hijos en cierto modo. He escuchado a Dolly (Parton, su madrina) decir eso también, porque ella no tuvo hijos".

Recientes éxitos

Alzarse con el Grammy no la detiene. Continúa haciendo música y disfrutando de compartir de este arte con personas a quienes aprecia, admira y respeta, como es el caso de su colaboración en II Most Wanted, del disco de Beyoncé Cowboy Carter.

"Escribí esa canción hace como dos años y medio. Mi mamá siempre decía, 'Me encanta esa canción'. Así que cuando Beyoncé me contactó, pensé en ella de inmediato porque realmente abarca nuestra relación. Le dije: 'No tenemos que ser country; somos country. Hemos sido country. Sabes, entre tú siendo de Texas y yo de Tennessee, mucho de nosotras estará en esta canción'".

Pese a mantener una importante amistad, confesó que escribir una canción y cantar con Beyoncé fue un sueño hecho realidad.