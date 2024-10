Millie Bobby Brown comparte fotografías de su boda con Jake Bongiovi en Italia

Si bien la actriz y el modelo, hijo del cantante Jon Bon Jovi, se comprometieron en abril luego de tres meses de relación, y se casaron en una ceremonia íntima a las pocas semanas ; una fuente advirtió a a The Sun que las celebridades planeaban una segunda celebración de su unión más grande y en Italia para finales de año.

Recientemente, la protagonista de la serie de Netflix Stranger Things reveló las fotografías de esta segunda unión, en donde se le puede ver a ambos luciendo sus trajes nupciales en diferentes lugares de la finca. "Forever and always, your wife", escribió.

Para la ocasión, Millie lució varios vestidos como es común en las novias actualmente. El primer traje, fue un vestido tradicional de la casa nupcial Galia Lahav.

Estilismo de Millie Bobby Brown

Se trató del modelo Anais, de la colección The Stunners Primavera/Verano 2025, el cual fue personalizado para que elevara la esencia de la actriz.

"Diseñar un vestido para una actriz tan talentosa fue un verdadero honor. Millie Bobby aportó profundidad y complejidad a su icónico rol en Stranger Thins, y ahora aporta gracia y belleza a su gran día de una manera igualmente icónica. Estoy deseando verla brillar al entrar en un nuevo capítulo de su vida, y les deseo a ella y a Jake felicidad, amor y salud en su futuro juntos" dijo Sharon Sever, director creativo de esta marca.

Trascendió que la casa de moda también diseñó los trajes de la familia de la novia. "Trabajar con Millie y su equipo ha sido un absoluto placer y honor, y también estamos muy orgullosos de haber creado looks personalizados para su madre, Kelly Brown, y Dorothea, la madre de Jake, para este día especial".

El vestido tiene una silueta con estilo corsé de ballena vista que permite que se entalle al cuerpo y finaliza en cola. Además posee unos tirantes con motivos florales y espalda al descubierto. "Está confeccionado en un tejido embellecido a base de bordados botánicos, al igual que la imponente sobrefalda opcional a juego que propone la firma y que Millie ha querido también lucir. A modo de curiosidad, el vestido tiene un precio desde 10.000 euros y, la falda, de 4.300. Para completar el estilismo, la actriz ha lucido también el velo que forma parte del look, un modelo tipo catedral en tul de seda con bordados en el bajo que han personalizado para añadir más motivos florales", reseñó la revista ¡HOLA!.

Para la recepción, Millie usó un vestido Oscar de la Renta. Se trató también de un diseño entallado al cuerpo con escote halter y espalda al descubierto. La pieza tiene un tejido de encaje semitransparente.

Durante la fiesta, también lució un minivestido satinado con escote Bardot y detalles drapeados en la cintura.

Por último, vistió un cuarto modelo vintage: "con cuerpo de encaje, cuello perkins, manga corta, corsé satinado y falda asimétrica, el cual no se ha desvelado en qué momento se puso la actriz", informó ¡HOLA!.