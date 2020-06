Milly Quezada le canta a los profesionales de la salud

"¡Gracias a ti! Por no dejar que me rindiera. Recordaré tus palabras que me dieron fuerzas y contaré al mundo todas tus victorias, que solo en fe me hicieran continuar mi historia! Gracias a ti...", escribió la cantante dominicana en su cuenta de Instagram.

"Gracias a ti, es un tema que te regalo y me regalo. Que nos hace a todos uno, porque es un tema donde reconocemos la labor titánica de cada clase médica dedicada -en este tiempo de pandemia- a sacarnos adelante a darnos fortaleza desinteresadamente", expresó la intérprete de 65 años de edad, quien además invitó, desde su red social, a dedicar el tema a aquellas personas que han sido sinónimo de fortaleza.

"Gracias a ti lo puedes dedicar a quien tú quieras: quien te haya dado esa paz y esa fortalece, ese ánimo para seguir adelante. Dedícaselo a alguien que ha sido la fuente de tu fortaleza", expresó Milly Quezada.

"El tema es una pieza musical en cuya lírica se resalta el valor, la dedicación, el sacrificio, la esperanza y el trabajo de los profesionales de la salud que luchan contra la pandemia y quienes se sacrifican por salvar vidas, aun poniendo en riesgo las suya", expresó un comunicado de prensa.

Gracias a ti es una composición de Anthony Vásquez, hijo de la reina del merengue. Además, cuenta con el arreglo musical del maestro Antonio González.

Desde YouTube se puede disfrutar del nuevo tema de la intérprete dominicana.