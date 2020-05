Milly Quezada: "Grabar para mí es como el aire que respiro"

“En los últimos 12 años he vivido experiencias muy únicas y lindas con diferentes artistas de géneros tropicales. Todos son temas románticos dentro de los géneros bachata, merengue y salsa. Yo soy merenguera por profesión y salsera por predilección, porque me encanta bailar la salsa”, contó Milly Quezada a DIARIO LAS AMÉRICAS, durante una entrevista que concedió vía telefónica desde su casa en New Jersey.

“Pero la peculiaridad de este disco, además de incluir artistas galardonados de talla internacional, es que tiene mucha variedad dentro de los sonidos tropicales. Y eso es lo que lo hace interesante. Es una propuesta que promete al bailador y a quienes gustan de estos artistas que me acompañan”, agregó.

Brindando alegría con la música

El álbum también incluye la canción Si te olvidara, del cantautor dominicano Víctor Víctor, que grabó con su hijo mayor, Miguel Antonio Vásquez, quien fue su corista por muchos años.

Duets Greates Hits, que vio la luz el 1ro de mayo y se puede escuchar en las plataformas digitales, empezó a gestarse a raíz de la nominación al Latin Grammy del disco Milly & Company (2019), que incluye la colaboración con Santa Rosa, Rutina.

“La idea fue propuesta y trabajamos en ella justo antes de la pandemia. Creo que esto ha venido a servir de aliciente, para disfrutar de buena música ahora que la gente está encerrada en sus casas. Son pocos temas, pero las cosas buenas vienen en frascos pequeños (risas). Quiero que se deleiten con esto que me hace sentir útil dentro de la industria en medio de esta pandemia”, expresó.

“Me siento dichosa. Lo único que faltaría, que espero que la pandemia ceda y lo permita, sería la propuesta de un DVD, ¿por qué no? Hay que soñar en grande. Y eso sería fabuloso; esperemos que no sea en un futuro muy lejano”, agregó.

Sobre cómo grabaron ella y Olga Tañón el tema Cuando se quiere un hombre así, del álbum Solo faltas tú (2018), contó:

“Lo hicimos a larga distancia, porque ella vive en Orlando y yo en New Jersey. Yo estaba de gira en República Dominicana, entré a un estudio de grabación y fue muy fácil utilizar la imaginación porque somos muy afines y muy amigas. Y yo cantaba como si la tuviera al lado. Y surgió el efecto. Cuando ella recibió la pista conmigo hablándole, exhortándola y haciendo todo tipo de malabares, logró empalmar esa combinación que quedó perfecta”.

Conviviendo con el dolor

Quezada, cuya familia sufrió una pérdida a causa de la pandemia del coronavirus, adelantó que está trabajando en el lanzamiento de un tema con fines benéficos, aunque no reveló a cuál organización se destinarían los fondos.

“Estoy en la fase final de la grabación de un tema que compuso mi hijo Anthony Vásquez para hacerle un merecido homenaje a los médicos y enfermeros. Queremos ofrecerles un abrazo musical a esas personas que ponen sus vidas en peligro por salvar otras vidas”, dijo.

“No puedo dar más detalles. Se está grabando en República Dominicana y saldrá través de una fundación para recaudar fondos para los más necesitados. Los músicos han sido una clase muy impactada. Y así mismo hay muchas causas que necesitan el apoyo de los artistas y de gestiones como la que pretendo hacer para ayudar a un área de República Dominicana que lo necesita”, añadió.

La cantante dijo identificarse mucho con el dolor que viven quienes pierden a un familiar. A inicios de abril falleció su cuñado, el pastor Fausto Arias, esposo de su hermana Jocelyn y quien fuera integrante del grupo Milly, Jocelyn y los Vecinos, que alcanzara popularidad en la década de los 70 y los 80.

Arias no presentó síntomas, colapsó después de ofrecer un sermón virtual, confirmó Quezada. Y luego “vino el deterioro con neumonía doble, lo conectaron a un respirador y finalmente perdió la batalla. Mi cuñado murió el 5 de abril después de cinco días entubado en el hospital”.

Pero lo más difícil y doloroso en el proceso del duelo, aseguró, es no poder despedir a ese ser querido como merece, como sucede en muchos casos, por tener que acatar el distanciamiento social. O no poder reconfortar a quienes más han sufrido la pérdida. Quezada aun no ha podido abrazar a su hermana ni a su sobrina.

“Esa es la parte más difícil y con la que yo me identifico con esas familias, porque la muerte le va a llegar a todo el mundo en algún momento. Yo perdí a mi esposo hace 25 años y conozco lo que es la viudez, pero lo más difícil de esta pandemia es perder a un familiar y a veces ni poderlo ver. Otros no tienen recursos ni para rescatar el cuerpo. Esta es la hora que la familia no ha podido darle ese abrazo de solidaridad física a mi hermana”, manifestó.

“Nosotros tuvimos la suerte de rescatar el cuerpo. Mi hermana pudo llegar el mismo domingo con su hija al hospital para tener ese último encuentro con su esposo. No pudimos asistir, pero por lo menos le dimos descanso eterno al pastor Fausto Arias. Pero hay muchas familias que están sufriendo horrores por causa de esta pandemia. Y me da mucha rabia cuando veo a los desaprensivos, los irresponsables que piensan que no les va a suceder a ellos o que esto pueda ser un cuento político. Esperemos que Dios tenga la misericordia de revelarnos a toda la humanidad el propósito por el cual estamos viviendo esto”, añadió.

Sueños y proyectos

En estos días que invitan a la reflexión, Quezada se ha inspirado a dejar plasmadas sus memorias y la historia de su familia. Sería un libro que reflejaría mucho de su conexión con la música a lo largo de cuatro décadas de carrera, además de vivencias personales y también de la vida de su hermana, contó. Pero también le han invadido las ganas de seguir componiendo y la certeza de que aun tendrá muchos encuentros con los estudios de grabación.

“He estado pensando en escribir mis memorias, me encantaría, y seguir componiendo. Seguir grabando para mí es como el aire que respiro. No dejaré de grabar mientras haya un público que reciba bien el trabajo musical que vengo haciendo”, dijo.

Quezada también reveló un gran anhelo.

“Para mí sería un sueño muy grande lograr grabar con Marc Anthony”.