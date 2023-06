Filme "Transformers" conquista la taquilla estadounidense

Esta imagen proporcionada por Paramount Pictures muestra Optimus Primal, Cheetor, Wheeljack y Arcee en una escena del filme "Transformers: Rise of the Beasts".

LOS ÁNGELES.- Transformers: Rise of the Beasts fue el filme más taquillero en Estados Unidos este fin de semana, ganándole a Spider-Man: Across the Spider-Verse, según cifras de los estudios divulgadas el domingo.