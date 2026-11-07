Miss Colombia 2026: "Quiero que mi país llegue lo más lejos posible"

MIAMI.- Representar a Colombia en Miss Universo 2026 es para María Alejandra López Pérez un logro que llega después de años de perseverancia, aprendizaje y participación en concursos de belleza. La candidata asume el compromiso con la intención de llevar al escenario internacional la riqueza cultural de su país, pero también de convertirse en una voz que impulse causas sociales y anime a otras mujeres a reconocer su propio valor.

Originaria de Pereira, en la región cafetera colombiana, López Pérez considera que su experiencia y madurez son algunas de sus principales fortalezas. Su preparación, explica, no se limita a la pasarela o al aspecto físico, sino que incluye el bienestar emocional y mental. Además, quiere aprovechar la plataforma del certamen para abordar la discapacidad cognitiva, especialmente en quienes tienen síndrome de Down, una causa que siente cercana por su historia familiar.

En entrevista con DIARIO LAS AMÉRICAS, Miss Colombia 2026 habla de sus expectativas ante la competencia, el mensaje que desea transmitir y la huella que espera dejar, más allá del resultado.

- ¿Qué significa llevar la banda de Colombia en Miss Universo 2026 y qué responsabilidad sientes al representar a un país con tanta diversidad?

Me siento súper honrada de por fin tener el honor de representar a mi país, que tiene tanta cultura, tanta diversidad y tanto talento. Tenemos mucho que ofrecer al mundo y realmente pienso que soy una mujer que tiene esa capacidad de unir a todos los colombianos en pro de este sueño. Por supuesto, quiero continuar este legado que vengo construyendo hace 13 años. Me siento muy orgullosa y voy a llevarlos a todos con toda la responsabilidad y con toda esta experiencia que tengo para hacer lo mejor en Puerto Rico.

- ¿Cómo ha sido tu preparación para esta competencia y cuáles han sido los mayores retos que has enfrentado desde que obtuviste el título de Miss Colombia?

Mi preparación ha sido integral. Me preparo desde mi salud mental y emocional, también desde mi salud física, que es algo que promuevo muchísimo. Junto con la organización estamos trabajando para llevar un ajuar hermoso, que represente lo que es Colombia y que me haga sentir una mujer llena de confianza y seguridad, para que podamos brillar allá en Puerto Rico. Me siento muy contenta de contar con todas estas personas que están en mi equipo para dar lo mejor de nosotros.

-Además de la pasarela y la preparación física, ¿en qué aspectos has trabajado para fortalecer tu imagen ante el jurado y el público internacional?

Para conectar mis ideas, pienso que realmente lo que debemos hacer es estar conectados con nosotros mismos desde adentro. Entender que toda esta grandeza y todo este brillo también vienen de Dios. Todas estas capacidades, porque para mí lo que es una competencia es celebrar la grandeza humana que todos los seres humanos tenemos. Simplemente, cada quien escogió un rol para brillar en la tierra.

Eso me hace sentir que de verdad los retos se quedan cortos y que lo importante es evolucionar, crecer y transformarse para llegar a ser nuestra mejor versión.

- ¿Qué consideras que te distingue de las demás candidatas y qué cualidades esperas que el jurado descubra en ti?

Me distinguen mi experiencia, mi madurez y también mi conciencia. Soy una mujer que tiene una conciencia social muy amplia, que entiende que su propósito es venir a servir, no solamente a sí misma, sino a toda la humanidad. Toda esta experiencia me hace ser una mujer llena de valentía, de compromiso y de amor por representar a su país, ojalá al universo entero.

Por tal razón, sí me siento un poco diferente, pero siento que todas somos grandes mujeres y ya somos ganadoras por estar ahí paradas. Después de tantos concursos de belleza en los que no he obtenido una corona, de todas maneras, me sentí ganadora. Todas esas pérdidas me hicieron hoy en día humilde, y eso es lo que quiero que el jurado conozca de María Alejandra.

- ¿Qué elementos de la cultura, las tradiciones y la identidad de Colombia te gustaría destacar?

Quiero destacar lo que somos los cafeteros. Soy de una región hermosa, llena de diversidad y de cultura, que tiene mucho que ofrecer y darle al mundo más allá del café y de la naturaleza. Somos seres humanos llenos de corazón.

A mi ciudad, Pereira, se le dice “la ciudad sin puertas”, la ciudad de las puertas abiertas para todos, porque realmente somos personas muy serviciales, muy humanas y muy entregadas al servicio. Eso es lo que quiero destacar en Puerto Rico.

- ¿Qué causa social o proyecto te gustaría apoyar a través y cómo esperas que tu participación contribuya a generar un impacto positivo?

Espero que todas las empresas que hacen parte de esta plataforma, o que nos están viendo, se sumen a mi causa de Best Paris Colombia, de la que además soy embajadora, vocera y madrina. Desde Colombia, y ojalá desde el mundo, quiero trabajar con personas con discapacidades cognitivas y con síndrome de Down. Es una causa muy cercana a mi corazón, con la que nací y crecí, porque mi tío Fer tiene síndrome de Down.

Esta es la causa que quiero llevar como mi bandera, para que todas las personas podamos identificar las capacidades extraordinarias que tienen estos seres humanos y reconocer que tienen mucho que aportar a la humanidad. Tenemos mucho que aprender de ellos y ojalá podamos ofrecerles empleos dignos a todos, para que también puedan contribuir en sus hogares.

- ¿Cómo manejas los nervios y la presión de representar a Colombia, especialmente ante un público que sueña con verte entre las finalistas?

Hoy en día, después de esta gran experiencia, no tengo nervios: tengo ganas de trabajar, ganas de servir y ganas de brillar, porque no solamente brillo yo, brillan todos conmigo. Toda esa luz que me llega quiero reflejársela a todos mis hermosos colombianos, a quienes amo.

Llevo muchos años trabajando por este sueño. Por tal razón, hoy en día la presión y las expectativas, incluso las mías propias, no son algo que me defina ni que me detenga; al contrario, me impulsan mucho más. Espero que, si las personas ven alguna oportunidad de mejora, me lo digan, porque queremos dar el 100 % y estar allá brillando. Ojalá podamos llevarnos esa corona para que todo el mundo conozca lo que somos los colombianos.

- ¿Qué esperas aprender de las candidatas de otros países y qué crees que puede aportar Colombia a esta experiencia?

Vamos a aportarles lo que somos los colombianos: diversión. Sé que me voy a divertir mucho con las latinas, pero también con todas las mujeres hermosas que estarán allí. Vamos a bailar, a comer rico y a disfrutar. Ojalá puedan aprender un poquito de esta conciencia que llevo adentro, que podamos despertar y entender el propósito por el que estamos ahí: dar ejemplo a la humanidad y seguir siendo voceras.

Yo quiero aprender de ellas, además de su cultura. He aprendido muchísimo de otros concursos y de otras hermanas que he adquirido en tantos años. Pienso que uno aprende mucho de todas estas hermosas mujeres de África, Europa y Asia. Es un bagaje grande y una gran adquisición de riqueza cultural y diversidad de toda la que tenemos en la Tierra.

- ¿Qué significaría para ti clasificar entre las finalistas o ganar la corona de Miss Universo 2026? ¿Cómo te gustaría que los colombianos recordaran tu participación?

Quiero que me recuerden como una reina consciente, como una reina que no se ha cansado de trabajar por su país, como una mujer que tiene mucho para ofrecer y como una persona que merece ser escuchada.

Desde mi legado y mi experiencia quiero hacer que los demás encuentren su propia voz. La tienen, pero quizás han tenido miedo de usarla. Quiero que hablen y se comuniquen, sobre todo las mujeres y las niñas, que nos vean como ejemplo y entiendan que deben educarse, transformarse y que pueden enfrentar todos los retos que la vida les pone.

Quiero que todas las personas que estén en mi presencia se sientan escuchadas, valoradas, amadas y vistas.

- ¿Qué mensaje les envías a los colombianos que te apoyan y qué les dirías a las niñas y jóvenes que ven en ti una inspiración para perseguir sus propios sueños?

A los colombianos, y sobre todo a las niñas y jóvenes que están escuchándome, quiero decirles que entiendan que son muy valiosas, que están llenas de valores y de mucho amor para dar. Espero que encuentren ese amor propio, que realmente no se comparen ni conmigo ni con nadie, sino que encuentren su propia verdad, su propio camino y su propia forma de aportarle al mundo y de brillar.

Y a los colombianos les digo que sigamos uniéndonos, que continuemos trabajando por nuestro país y que tengamos ese sentido de pertenencia para que Colombia llegue lo más lejos posible.