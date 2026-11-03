martes 3  de  noviembre 2026
CINE

"Encanto" vuelve al cine colombiano para ayudar afectados del terremoto

La campaña busca llevar ayuda a las comunidades afectadas en los departamentos de Chocó, Valle del Cauca, Quindío, Risaralda y Caldas

Encanto

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Captura de pantalla / IMDB

BOGOTÁ.- La magia de Encanto, la película de Disney que convirtió los paisajes, la música y las tradiciones colombianas en protagonistas de una historia de animación, regresará a los cines del país el próximo 12 de noviembre con un propósito solidario: recaudar fondos para apoyar a los afectados por el terremoto.

La iniciativa, impulsada por The Walt Disney Company en Latinoamérica y Cinecolor Colombia, destinará a la Cruz Roja Colombiana las regalías correspondientes a ambas compañías por el reestreno de la película, con el objetivo de contribuir a la atención y recuperación de las poblaciones damnificadas por el sismo de magnitud 7,4 del pasado 10 de agosto.

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"La magia de Casita vuelve para hacer algo extraordinario", anunció Disney en Instagram, donde invitó al público a regresar a las salas de cine y contribuir a la donación con la compra de sus entradas, aunque no especificó cuáles serán las salas seleccionadas para ver la película.

La campaña busca llevar ayuda a las comunidades afectadas en los departamentos de Chocó, Valle del Cauca, Quindío, Risaralda y Caldas.

Tragedia nacional

El terremoto, ocurrido el 10 de agosto con epicentro en San José del Palmar, en el departamento del Chocó (oeste), sacudió buena parte del territorio colombiano.

El balance oficial consolidado en octubre cifra en 335 los fallecidos, 103 los desaparecidos y 4.516 los heridos.

La tragedia dejó graves daños materiales, especialmente en el oeste y suroeste del país, donde numerosas edificaciones e infraestructuras resultaron afectadas.

Dirigida por Jared Bush y Byron Howard, 'Encanto', estrenada en 2021 y ambientada en una familia colombiana que encuentra en la unión su principal fortaleza frente a las dificultades, se convirtió en un homenaje internacional a la diversidad cultural del país, desde sus paisajes y biodiversidad hasta sus ritmos musicales.

La película ganó el Óscar a mejor largometraje de animación en 2022 y popularizó canciones como 'No se habla de Bruno' y 'Dos oruguitas', esta última interpretada por el colombiano Sebastián Yatra.

FUENTE: Con información de EFE

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