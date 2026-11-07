UNICEF alerta que los grupos ilegales reclutan a un menor cada 22 horas en Colombia

BOGOTÁ. Al menos un niño, niña o adolescente es reclutado cada 22 horas en Colombia por los grupos armados ilegales, advirtió este sábado el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), que hizo un llamado a las autoridades a que pongan como prioridad la prevención de este delito.

En Colombia se realizó una conferencia para tratar este tema que convocó en Bogotá a distintos líderes nacionales e internacionales del sector público, privado, el Congreso y la sociedad civil, así como a jóvenes de distintos territorios, para pensar en acciones colectivas y concretas que permitan ponerle fin a este crimen.

Los asistentes a la conferencia reconocieron la gravedad y persistencia de este crimen en Colombia, es el reclutamiento y la utilización la violación grave más frecuente contra la niñez, con un incremento de 300% en cinco años, entre 2019 y 2024, de acuerdo con Unicef 1.570 menores han sido reclutados.

“El reclutamiento y utilización de niños, niñas y adolescentes no es inevitable. Es prevenible y juntos tenemos la responsabilidad de garantizar que cada niño y niña en Colombia crezca seguro, protegido, educado y libre para desarrollar todo su potencial”, expresó la representante especial del secretario de la ONU para los niños y.

El ministro de Justicia, Iván Cancino aseguró que: "Prevenir el reclutamiento y recibir de vuelta a quienes han sufrido, es la forma más eficaz de romper el ciclo de la violencia en Colombia. La niñez tiene que ser protegida y salvaguardada en todo momento"”.

El alto funcionario agregó: "El reclutamiento no destruye únicamente el proyecto de vida de un niño, una familia o una comunidad: compromete el futuro de un país".

Una de las propuestas para prevenir el reclutamiento -planteada el viernes durante la Conferencia de Alto Nivel sobre Prevención del Reclutamiento, organizada por los gobiernos de Suecia, Canadá y Unicef- es que este tema se incorpore en las agendas de seguridad, desarrollo, educación, justicia, protección y transformación territorial.

"El país cuenta con instituciones, con una estrategia específica y un marco normativo fortalecido para perseguir y sancionar a quienes reclutan a niños, niñas y adolescentes. Es importante fortalecer la implementación de estos mecanismos y asegurar que lleguen de manera oportuna a los territorios donde la niñez enfrenta mayores riesgos", aseguró la representante de Unicef en Colombia, Tanya Chapuisat.

En Colombia, los grupos que más menores de edad reclutan son las disidencias de las desmovilizadas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN), entre otros.

Alfabetización digital para prevenir

El uso cada vez mayor de herramientas digitales por parte de grupos armados para identificar, contactar y atraer a niñas, niños y adolescentes al conflicto fue uno de los temas centrales de la jornada.

Los conferencistas coincidieron en que se requiere el compromiso de las plataformas tecnológicas, pero también alfabetización digital, trabajo con comunidades y familias y oportunidades para los jóvenes en los territorios más afectados.

“La protección de la niñez es un desafío compartido. Ningún país tiene todas las respuestas, pero todos tienen experiencias y lecciones que pueden contribuir a construir soluciones más efectivas. Esta conferencia busca movilizar esa alianza”, aseguró la embajadora de Suecia, María Cramér.

Mientras que, Tanya Chapuisat, representante de UNICEF en Colombia, afirmó que: “El país cuenta con instituciones, con una estrategia específica y un marco normativo fortalecido para perseguir y sancionar a quienes reclutan a niños, niñas y adolescentes. Es importante fortalecer la implementación de estos mecanismos y asegurar que lleguen de manera oportuna a los territorios donde la niñez enfrenta mayores riesgos”, aseguró Tanya Chapuisat, representante de Unicef en Colombia.

Se destaca que Colombia presenta dos oportunidades concretas para implementar acciones que prevengan el reclutamiento: el inicio de un nuevo gobierno y la discusión del Plan de Desarrollo que permitiría establecer rutas de política pública y presupuestales.

Por tanto, se recomienda aumentar la presencia estatal, a través de educación de calidad, de acceso a derechos, servicios y oportunidades para los jóvenes de los territorios más afectados, es fundamental para enfrentar y prevenir este crimen y otras graves violaciones que se comenten en medio del conflicto.

“La prevención del reclutamiento comienza mucho antes que un niño o niña sea cercado por un grupo armado, comienza cuando fortalecemos la educación, ampliamos oportunidades, escuchamos a los jóvenes y aseguramos que el Estado está presente donde más se necesita”, aseguró Elizabeth Williams, embajadora de Canadá.

“La magnitud de este desafío exige que trabajemos juntos con la convicción de que la protección de la niñez es una tarea colectiva que no da espera”, precisó.

FUENTE: Con información de Unicef/EFE