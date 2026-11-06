viernes 6  de  noviembre 2026
DEPORTACIONES

80 migrantes venezolanos fueron expulsados este viernes de Colombia

Presuntamente están vinculados con actividades delictivas. Esperan en aeropuerto militar de Catam y luego salieron por el puente Atanasio Giradot

Puente Atanasio Giradot. en la frontera de Colombia y Venezuela. (AFP)

Puente Atanasio Giradot. en la frontera de Colombia y Venezuela. (AFP)

Por Valeria Montero

CÚCUTA.- Un nuevo grupo de 80 migrantes venezolanos fue expulsado este viernes 6 de noviembre por Migración Colombia a través del puente internacional Atanasio Girardot, popularmente conocido como Tienditas, que une a Villa del Rosario con Pedro María Ureña, en el estado Táchira de Venezuela.

Los migrantes fueron trasladados durante la madrugada de este viernes desde las instalaciones de la Policía en Bogotá hasta el aeropuerto militar de Catam, desde donde viajaron a Cúcuta, en el departamento de Norte de Santander, como parte de un operativo de expulsión coordinado por Migración Colombia, la Policía y el Ejército.

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Hace aproximadamente 15 días, un grupo de 101 migrantes fue expulsado por este trayecto internacional, medida que obedece a las órdenes dadas por gobierno de Abelardo De la Espriella de combatir la migración ilegal.

“Migración legal, sí. Migración ilegal bajo ninguna circunstancia”, manifestó De la Espriella desde el puente el pasado martes 3 de noviembre.

De acuerdo con el balance del Ejecutivo, entre el 7 de agosto y el 29 de octubre fueron deportados o expulsados 812 extranjeros, de los cuales 462 estaban relacionados con motivos de seguridad nacional, alteraciones del orden público o requerimientos de autoridades extranjeras e Interpol.

El mandatario desde el puesto fronterizo, explicó que su gobierno pondrá especial atención al departamento de Norte de Santander, cuya capital es Cúcuta, pues en este territorio operan la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN) y las disidencias de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).

El pasado 30 de octubre, Cúcuta fue militarizada luego del asesinato del político que aspira a la alcaldía local, Miguel Castellanos Serrano quien recibió varios impactos de bala en una gasolinería.

El martes pasado, estalló un artefacto explosivo que dejó seis heridos. Ambos sucesos se produjeron en menos de una semana

FUENTE: Con información de EFE/La Nación

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