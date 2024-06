Miss Colombia, Daniela Toloza, reflexiona sobre cómo luchó contra el sobrepeso

ENTREVISTA Yuliana Gómez: "Miss Universe Colombia me ha enseñado a ser paciente"

"¿Para qué estoy en Miss Universo Colombia si no es para inspirar? A un día de entrar en la concentración, quiero compartirles realmente el porqué quiero ser su Miss Universe Colombia", inicia el texto que acompaña el audiovisual.

"Despojándonos del ego, de querer ser llamada ‘La mujer más bella de este país’, estoy aquí para recordarte el privilegio de contar con tu cuerpo, de honrar tus procesos, de sentirte absolutamente orgulloso de lo que tienes hoy en día y que sigues en el camino para sacar tu mejor versión", reza la publicación.

Transición

Daniela explicó que desde muy pequeña admiró la ventana que son los concursos de belleza para la búsqueda de las metas de algunas mujeres, detallando que más allá de la connotación de la belleza, también permite ser un faro para motivar, incentivar e inspirar a otros por medios de alguna acción que ayude a la sociedad.

"Si, la belleza abre puertas, te permite ser un foco de atención para hablar y dar tu mensaje. Y precisamente entiendo que para Miss Universe, la belleza debe ir acompañada de un liderazgo genuino, de una historia que pueda llegar a inspirar a una persona… o a miles!", agregó.

En el video, la especialista en diseño de vestuario, alta gerencia, publicidad y relaciones públicas, abordó cómo la muerte de su padre desencadenó en ella un desequilibrio en la alimentación, lo que le causó el sobrepeso por años.

Sin embargo, explicó que en medio de esa lucha interior, logró no solo sentir empatía consigo misma, sino amarse como era y posteriormente transitar hacia su propósito sin dejar de sentir orgullo por la lucha que enfrentó.

"Para amar hoy quien soy, tuve que aprender a amarme así. Para reírle a las adversidades, tengo claro cuál ha sido mi proceso. Para tener empatía con los demás, tuve que tenerla primero conmigo. ¡Celebra tu cuerpo, hónralo como es o como fue. Para que día tras día te conviertas en tu mejor versión!", se lee en el video.

El material expone fotografías del antes y el después de Daniela Tarazona.

Controversia

Aunque la publicación de la modelo ha sido aplaudida por muchos, ya que busca derribar los estereotipos y reflejar que incluso una mujer de silueta esbelta pudo haber atravesado grandes retos para lograr el cuerpo deseado; otros han señalado que haberse sometido a una cirugía bariátrica va contra las nuevas reglas del certamen.

Así lo manifestó la venezolana Kerly Ruiz, quien destacó que el Miss Universo ahora permite que las modelos luzcan diferentes tallas.

“Me parece una hipocresía que una mujer tenga que operarse y ganar el concurso porque al final el estereotipo de esas medidas, que muchos ven perfectas, es la que las llevan a ganar, ¿por qué? Porque como dicen las marcas quieren mujeres con este tipo de cuerpo o de estereotipo y al final se operan”, dijo en el programa Siéntase quien pueda.

A su juicio, modelos como Miss Nepal 2023, Jane Dipika Garrett, tienen mayor mérito pues inspiraron al presentarse en el certamen sin cambiar su cuerpo.

No obstante, Miss Colombia 2024 respondió a la presentadora y aseguró que se sometió a la cirugía por salud y que su participación en el concurso no influyó en la decisión.

"Yo no me operé por un concurso de belleza, me operé por salud. La quiero invitar a que de pronto conozca más mi historia y sería muy interesante podernos encontrar cara a cara", comentó en Lo sé todo Colombia.