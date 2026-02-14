Miss Jamaica comparte fotografías tras accidente en Miss Universo

MIAMI.- A tres meses de sufrir una caída durante un desfile preliminar en la edición 74° del Miss Universo , Gabrielle Henry, Miss Jamaica , ha compartido una serie de fotografías en las que se le ve en un hospital los días posteriores al accidente.

En las imágenes, se puede ver a la modelo en la cama de un hospital y en una bicicleta estática en lo que parece una sesión de terapia física. En el caption de la publicación, Henry expone cómo el accidente, padecer fracturas, una hemorragia intracraneal y someterse a una larga recuperación ha redefinido su historia.

"Esta temporada ha redefinido para mí la restauración y la renovación. En un momento en el que solo quería representar a Jamaica al máximo, me enfrenté a la lesión más inesperada de mi vida", inicia el texto. "Lo cambió todo. Sin embargo, he aprendido que una caída puede revelar una fuerza profunda que desconocías. Mi mayor fortaleza ha sido elegir levantarme, incluso mientras sigo en el camino", agregó.

Una vez más, Gabrielle agradeció al equipo médico que la atendió tanto en Tailandia como en Jamaica, exponiendo lo fundamentales que fueron en medio del proceso.

"Estoy profundamente agradecido a los profesionales de la salud que siguen guiándome. Desde neurocirujanos y neurólogos hasta enfermeras y fisioterapeutas, en Tailandia y Jamaica, cada uno ha desempeñado un papel vital. Su atención, precisión y constante aliento me han sostenido en momentos de incertidumbre. Se necesita intención para estar al lado de alguien en su punto más bajo y ayudarlo a avanzar, paso a paso, hacia su máximo potencial".

Por último, meditó sobre las enseñanzas que esta experiencia le deja y cómo este capítulo de su vida le ha dado un mayor impulso.

"Este período me ha dado espacio para reflexionar. Sé que mi historia aún se está desarrollando. Lo que sucedió no fue el final; marcó el comienzo de construir un legado más sólido, creando impacto y dejando una huella significativa. Sigo comprometido a enorgullecer a mi país e inspirar a cada persona que encuentro en el camino. Que este capítulo, y el trabajo que aún se realiza en él, sirvan como testimonio de resiliencia y determinación", concluyó.

Accidente

Gabrielle Henry cayó del escenario del Miss Universo el 19 de noviembre durante la ronda preliminar en vestido de gala del concurso de belleza.

Días posteriores al accidente, el certamen publicó un comunicado de prensa en nombre de la organización Miss Universo y de la familia de Henry para aclarar la situación.

En actualizaciones anteriores, Miss Universo y Organización Miss Universo Jamaica, así como la hermana de Henry, informaron que estuvo hospitalizada en la unidad de cuidados intensivos durante varios días tras la caída. Sin embargo, no se conocía a fondo los detalles de sus heridas.

"La Dra. Henry sufrió una grave caída a través de una abertura en el escenario mientras realizaba su caminata durante la competencia preliminar, lo que le provocó una hemorragia intracraneal con pérdida de consciencia, fractura, laceraciones faciales y otras lesiones importantes", se lee en el comunicado más reciente.