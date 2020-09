Mixólogo de Miami realza las raíces latinas en sus cócteles

Para ello, el mixólogo apuesta por la chicha morada, el maracuyá, guayaba, mango, chile, el aloe vera y licores como el pisco, el tequila y el mezcal.

Y como parte del Mes de la Herencia Hispana, Carlos F. Ruiz anunció que creará un reto en sus redes sociales en el que los seguidores deberán publicar, a partir del 15 de septiembre, su mejor receta de cóctel y acompañar la preparación con un baile y música.

“Ahora con esto de la pandemia he publicado mis recetas con música bajo la melodía de la salsa y merengue, y han tenido gran éxito”, comentó Ruiz, quien agregó que el ganador del reto recibirá un premio.

El experto señaló que en la actualidad los restaurantes y bares, que hacen de la venta de licor gran parte de sus ganancias, sufren por la pandemia, pero apuntó que el licor no ha perdido su vigencia y que los cócteles de moda son la tradicional margarita y la paloma, ambos hechos con tequila.

“Todo el mundo quiere tequila”, afirmó Ruiz, cuyas creaciones han aparecido en revistas como Tasting Panel Magazine, Spirits Business, Cosmopolitan, Miami Film Festival y Cocktail Courier.

cócteles.png Cóctel del mixólogo Carlos F. Ruiz. Cortesía/Prensa Carlos F. Ruiz

En 2015, Carlos F. Ruiz fue nombrado Mixólogo del Año por la Asociación de Restaurantes y Hostelería de New Jersey y fue finalista en la competencia de cócteles Bar Brag del Renaissance Hotel en Washington D.C. Un año después se llevó a casa el primer premio en la competencia de cócteles Iron Shaker y en la competencia “Beat it Rummy” de Sailor Jerry, en New Jersey y Washington, DC, respectivamente.