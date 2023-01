Mocedades defiende a Plácido Domingo ante acusaciones

MADRID.- El grupo Mocedades defendió este lunes la presunción de inocencia del tenor Plácido Domingo ante las acusaciones de acoso a varias mujeres y subrayó que este no ha sido juzgado, ni investigado ni condenado.

Por su parte, la líder del grupo, Izaskun Uranga, lamentó que los medios de comunicación no hablen de él como artista y aseveró que no ha habido nada todavía contra el tenor, al que se refirió como el number one (número uno).

Con motivo del 50 aniversario de Eres tú, el grupo lanzó el pasado 27 de enero una nueva versión con arreglos de Jacobo Calderón, hijo del compositor, y junto a Plácido Domingo, con el que ya colaboraron hace décadas. La colaboración, que se llevó a cabo a distancia por la pandemia y en la que también participa la Sinfónica de Bratislava, ha sido extraordinaria para la agrupación y en ella el tenor demostró que es muy bueno, explicó Uranga.

Parte de la grabación apareció en un video que se reprodujo en el acto de entrega del premio Estrellas del Siglo a Mocedades. En el mismo, Plácido Domingo felicitó al grupo por sus bodas de oro. "Felicidades por todo lo que han dado a España y el mundo con su arte".

Por otro lado, el director del Instituto Latino de la Música, Daniel Martín Subiaut, destacó el dueto de Mocedades con Plácido Domingo por los 50 años de Eres tú, al tiempo que reivindicó el momento histórico que supone entregar el galardón al grupo en el Ateneo de Madrid, ya que fue el primer evento de la institución iberoamericana en España.

"Banda sonora de la humanidad"

"Mas allá de los números, el gran valor que tiene Mocedades es marcar la banda sonora de la vida de la humanidad. Podemos encontrar su música en todo el mundo, pero especialmente en la zona iberoamericana. Mocedades ha representado a este gran país (España) con su música. Tenemos que estar orgullosos", expresó Martín en un discurso previo a la entrega de estatuillas a los seis integrantes de la agrupación liderada por Uranga. Mocedades es el primer grupo que recibe tal reconocimiento.

"Es un grupo pionero, pero no estamos solamente premiando la historia... lo mejor de Mocedades es, además de su historia, su proyección a futuro", añadió, para poner en valor que el grupo bilbaíno haya demostrado en la última década que se puede hacer buena música sin usar un bit, desde el corazón, desde la mente, desde el buen gusto, rescatando clásicos y creando nuevos.

FUENTE: Europa Press