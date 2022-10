Modelo acusa a ex de Gaby Espino de difundir fotos desnuda

"Me he quedado callada muchas veces y aunque no puedo salir a desmentir cada vez que Miguel Mawad dice una mentira o publica imágenes privadas para tratar de intimidar y perjudicar, esta vez sí siento que no debo mantenerme en silencio", agregó Aleska Génesis.

La maniquí, quien también estuvo ligada sentimentalmente a Nicky Jam, aseguró que el exnovio de Gaby Espino es quien ha difundido las imágenes y aseguró que tiene problemas mentales.

"Este señor continúa atentando contra mí, mandando mensajes de odio y publicando fotos y videos íntimos que solo él tenía. Además de enviarla directamente a familiares y amigos cercanos. Es un trato cruel, ilegal y muy bajo", subrayó Aleska Génesis.

"Aunque es obvio que sufre de problemas emocionales y mentales, no me voy a quedar callada mientras continúe con su conducta maliciosa", expresó la modelo.

"Espero que pueda pasar la página, recibir la ayuda que necesita y que no siga hundiéndose más bajo de donde ya se encuentra. Eventualmente, no tengo la duda que la justicia le llegará”.

La rubia y el empresario mantuvieron una relación amorosa durante seis años, pero tras poner fin al noviazgo, su ex la ha tildado de "prostituta" y ”violenta”.

"Es una persona que no acepta que ya lo nuestro se acabó", dijo en entrevista con En casa con Telemundo. "Me dolió muchísimo el hecho de leer esas declaraciones", sentenció la modelo.