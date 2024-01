Modelo Aleska Génesis habla sobre su arresto en México

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Telemundo Realities (@telemundorealities)

Sin embargo, al dar la bienvenida a la modelo venezolana, los conductores del programa aprovecharon la oportunidad para consultarle sobre el altercado que sufrió en México, donde fue arrestada y acusada de estar involucrada en un robo de relojes para ser vendidos en Miami, Estados Unidos.

"Aleska bienvenida, muchas gracias por estar con nosotros. Obviamente todos nos preguntamos, has sido declarada inocente –eso es muy importante–, ¿Cuál es tu verdad? ¿Qué pasó?", abordó Nacho Lozano al recibirla.

Génesis tomó la palabra para manifestar su emoción por ser parte del concurso, así como también declaró que la vida la puso a prueba, pero ella logró solventarla con valentía.

¿Por qué la acusaron?

La influencer señaló que cuando se encontraba en Miami a punto de abordar un vuelo a México, su abogado la llamó para informarle que las autoridades del país azteca habían emitido una orden de arresto en su contra. Posteriormente, sus hermanas la llamaron para rogarle que no subiera al avión.

"No les hice caso y les dije que yo iba a enfrentar esa situación, que iba a dar mi cara y que así me metieran presa yo iba a demostrar mi inocencia porque yo no iba a estar en persecución o escondiéndome como si yo fuese una delincuente cuando no lo soy. Y fue en ese momento cuando me llené de valor, me llené de coraje y me subí a ese avión, cerré los ojos y confié en ese alguien que me respalda y que nunca me deja sola. Y acá estoy", comentó.

Asimismo, enfatizó que pese a ser una experiencia amarga, pudo obtener un gran aprendizaje.

"Aprendí que así estés pasando por el desierto o estés en cualquier situación mantén siempre tu fe inquebrantable, que eso es lo único que va a hacer que ocurra el milagro. Y de allí yo salí más fortalecida, incluso aquí estoy más que preparada para entrar a La Casa de los Famosos y que vean realmente quién es Aleska Génesis".