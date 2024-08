Moneda de Celia Cruz enaltece a latinos de EEUU, dice albacea de la artista

“De todo lo que ha pasado, haya sido en vida o después de fallecida, esto es lo más importante en la trayectoria de Celia Cruz”, afirmó Pardillo en entrevista con DIARIO LAS AMÉRICAS.

A la Guarachera de Cuba le hubiera sorprendido la noticia de este reconocimiento. “Pínchame a ver si es verdad lo que estoy viendo y oyendo”, aseguró Pardillo que hubiera dicho Celia, a quien conoció de muy cerca y con quien convivió como mánager y amigo.

“Hubiera estado muy contenta, eso lo aseguro, y celebrando porque Celia recibía todos los reconocimientos con mucho orgullo y cariño”, agregó.

Aunque esta distinción es otorgada a mujeres destacadas fallecidas por iniciativa del American Women Quarters Program (AWQP), la Casa de la Moneda de EEUU imprimirá la moneda en honor a Celia sin fecha de expiración. Sin embargo, el programa que honra a mujeres que han dejado al país un legado significativo termina en 2025.

“No es una moneda temporal ni limitada, sino que por siempre será parte de las monedas de EEUU. Sí hay de colección para quien quiera adquirirla a través del United States Mint en internet como comprarían cualquier moneda de Washington o Lincoln. Pero en realidad no hay que comprar las monedas. Hay que aclarar que se pueden obtener en el supermercado, el banco, dondequiera”, detalló Pardillo.

Sobre el proceso de diseño, comentó que quisieron reflejar la esencia de la artista.

“Fue un proceso muy bonito de reuniones con unos siete diseñadores. Yo había pensado en una foto muy seria de Celia, porque creo que una moneda es algo importante, pero ellos querían captar su alegría, su rostro con la peluca”, contó Pardillo emocionado.

Celia Cruz es la primera afrolatina en recibir una distinción de tal magnitud. Además, de la relevancia de que la imagen de la cubana más universal esté plasmada en una moneda estadounidense, el hecho de que por primera también vez esté grabada una palabra en español debe ser motivo de orgullo para los hispanos que viven en EEUU, como lo es para Pardillo.

“La palabra Azúcar está en la moneda con acento en la ‘u’, como va. Y es doblemente importante, que esté el rostro de Celia, pero también que por primera vez en la historia esté una palabra en español. Eso muestra la importancia que tenemos los latinos en este país. Así que a través de Celia se está reconociendo nuestro legado. No solo el legado de Celia que salió de Cuba, sino el de todos los latinoamericanos que hablamos castellano, se ve reflejado en esta moneda”, expresó el cubanoamericano.

Nacida en La Habana el 21 de octubre de 1925, Celia Cruz llevó la música y la cultura cubana a lejanas latitudes, aunque durante mucho tiempo la dictadura castrista censuró su voz en la isla e intentó mantener su imagen en las sombras.

Embed - United States Mint on Instagram: "“Queen of Salsa” and proud Afro-Latina #CeliaCruz celebrated her Cuban culture and inspired others to embrace their own heritage. Discover how this cultural icon made historic change with the 2024 #AmericanWomenQuarters. Link in bio. #HerQuarter #USMint"