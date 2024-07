Celia Cruz, a 21 años de su adiós

Ejemplo de ello fue el homenaje a Celia Cruz en la tercera noche del Festival Viña del Mar 2024 donde Francisca Valenzuela, María Becerra, Flor de Rap, Young Cister y Ale Sergi interpretaron canciones de La Guarachera del Mundo. A este tributo no se puede olvidar el protagonizado por Jennifer López en 2013 cuando hizo un perfomance en los American Music Awards, que finalizó con una ovación de pie de artistas latinos y americanos.

Con estos tributos, por mencionar algunos, cabe preguntarse por qué Celia Caridad Cruz y Alfonso se convirtió en La Reina de la Salsa y artistas de la nueva generación siguen recordando su música a dos décadas del fallecimiento, producto de un cáncer cerebral.

Expansión de la música

Para dar respuesta a ello, hay que destacar que Celia irrumpió en la escena musical habanera junto a la Sonora Matancera, orquesta con la que brilló como vocalista durante 15 años. Luego de que los Castros llegaran al poder, la cantante abandonó el país rumbo a México, desde donde su carrera comenzó a expandirse a otras latitudes en la década de los 60'.

Después llegó a EEUU para instalarse en New Jersey, donde vivió hasta el fin de sus días junto a su gran amor: el músico Pedro Knight. Desde el exilio y sin poder regresar a su querida Cuba, donde la dictadura prohibió que se escucharan sus canciones, Celia Cruz se convirtió en esa figura icónica que significaba una mezcla de añoranza y esperanza a la vez.

Aunque fue la salsa el sonido que la catapultó al estrellato, variedad no faltó en su repertorio. La cubana también interpretó otros ritmos tropicales como el son, la guaracha, el guaguancó, la rumba y el bolero.

Fue precisamente su versatilidad como artista, además de su inigualable carisma, lo que le permitió cautivar al público de diversas culturas e idiosincrasias, pues con su estilo, humildad, talento y empatía humana, Celia Cruz ponía a bailar por igual a latinos, asiáticos o africanos, que sentían lo que ella transmitía al escuchar su inconfundible grito de ¡azúcar! en cualquier rincón del mundo por donde anduvo o desde cualquier tarima que pisó en festivales de música.

Reconocimientos de la Academia de la Grabación

El inigualable talento que demostró Celia Cruz en los espectáculos que ofreció y en cada disco que grabó, dieron sus frutos ante la Academia de la Grabación y la Academia Latina de la Grabación, organizaciones encargadas de otorgar los premios más importantes de la música: el Grammy y Latin Grammy, respectivamente.

Con nueve Grammy, de los cuales cuatro fueron americanos y cinco latinos, Celia constató de qué estaba hecha:

Grammy a Mejor álbum latino tropical, por Ritmo en el corazón (1990) Latin Grammy a Mejor álbum de salsa, por Celia Cruz and Friends: A Night of Salsa (2000) Latin Grammy a Mejor álbum tropical tradicional, por Siempre Viviré (2001) Latin Grammy a Canción del año, por La negra tiene tumbao (2002) Grammy a Mejor álbum de salsa, por La negra tiene tumbao (2003) Grammy a Mejor álbum de salsa/merengue, por Regalo del Alma (2004) Latin Grammy a Mejor álbum de salsa, por Regalo del alma (2004) Latin Grammy a Mejor canción tropical, por Ríe y llora (2004) Grammy a la Carrera artística (2016)

"Quiero dar las gracias a la Academia, quiero dar las gracias -muy rápido- a mi esposo Pedro Knight, que se encuentra ahí. Y por este premio, quiero dedicarlo y darle las gracias a La India, que estuvo conmigo en este disco; al maestro Johnny Pacheco, mi Dios divino; y a mi hermano que nos abandonó, pero esta noche está aquí con nosotros, Tito Puente. Muchas gracias, ya no puedo más, ¡azúcar!", expresó La Guarachera del Mundo al recibir el primer Latin Grammy.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por The Latin Recording Academy (@latingrammys)

Una exposición en Miami dedicada a Celia Cruz

Cuando se conmemoraron los 20 años del fallecimiento de la artista nacida el 21 de octubre de 1925, el Tower Theatre, ubicado en la Pequeña Habana de Miami, dedicó a la hija de Simón Cruz y Catalina Alfonso Ramos la muestra Celia Cruz Forever, exposición que contó con objetos que pertenecieron a La Reina de la Salsa y que proyectaron cómo era en escena y en su vida privada.

Celia Cruz-DLA-4.jpg La exposición Celia Cruz para siempre se inauguró el 27 de julio de 2023 en el Tower Theatre, ubicado en la Pequeña Habana de Miami, para conmemorar la fecha de la muerte de la artista cubana, ocurrida el 16 de julio de 2003. Sureidy Rodríguez/DLA

¡Azúcar!, el grito de batalla que quedará por siempre

En medio de esta fecha, y a un año para que se cumpla el centenario del nacimiento de Celia Cruz, es propicio resaltar que el ¡azúcar! de la cubana, que surgió en la Miami de 1964, seguirá endulzando a la industria musical y a generaciones por muchos años más.

"Yo estaba en Miami en un restaurante cubano, por supuesto comiendo, y cuando termino de comer, el camarero me pregunta si quiero café, pues claro que todos los negros tomamos café... me dice: '¿cómo lo quieres, con azúcar o sin azúcar?'. Entonces yo le digo: chico, mira, tú eres cubano, tú sabes bien lo fuerte que es el café de nosotros, ¿cómo me vas a preguntar que si con azúcar o sin azúcar?, con azúcar, chico, con azúcar', así le dije (risas)", rememoró Celia Cruz en el programa colombiano Yo, José Gabriel, donde explicó cuándo y por qué comenzó a decir '¡azúcar!'.

"...bueno, esa noche, yo estaba trabajando en un cabaret de Miami que ya no existe y cuando yo tengo que hacer un espectáculo yo solita que es hora, hora y media a cierto tiempo yo paro y empiezo a hablar con el público para que la orquesta -como mis números son bastantes fuertes, sobre todo los trompetistas eh su labios los descansen- eh hice el cuento -que fue el cuento del día- y la gente hacía esa misma risita de ustedes medio tonta, porque no tiene nada el cuento, les digo el cuento de la azúcar y todos los días: 'Celia Cruz el cuento de la azúcar, Celia Cruz...' hasta que un día ya me cansé y dije: 'hoy no hago más cuento'", agregó la cubana en la entrevista ofrecida en diciembre del 2000.

Tras ello, Celia Cruz, en compañía de su esposo Pedro Knight, acotó que este anécdota ocurrió en la década de los años 60'.

"Los camerinos quedaban arriba y entonces ya cuando me anuncian, bajo las escaleras y siguen diciendo con toda la boca: 'azúcar' y empezaron a aplaudir... gracias... mira, la gente empezó a aplaudir así como ustedes, y hasta ahora... esto fue, yo te diría a finales del 60' o principio del 70'", dijo. "En el 64'", afirmó Pedro.

"Pedro tiene cacumen (cabeza), entonces... el asunto es que ya no he podido sacar -yo diría de mi repertorio- esa palabra 'azúcar'... que bueno que la gente diga 'azúcar' y ya ese es como mi grito de batalla", detalló La Guarachera del Mundo en el programa producido por la cadena RCN.