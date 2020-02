Mónica Naranjo adapta el tema central de "La isla de las tentaciones" por San Valentín

"Me resultó curioso, además, que Banijay quisiera tener la posibilidad de usar la canción en las versiones del formato en otros países, lo que requería crear un tema más abierto musicalmente hablando y componerlo en inglés", apuntó Mónica.

"Estuve varios meses dándole vueltas y no fue sencillo, porque tuve que dar un giro bastante brusco a lo que eran mis últimas piezas, pero al final estoy muy contenta con el resultado. Fue muy graciosa la primera vez que lo escucharon tanto el equipo de Mediaset España como el de Cuarzo Producciones. Dijeron que 'no parecía Mónica'. Ahí me di cuenta de que había conseguido lo que quería", agregó.

Los oyentes de Cadena Dial y los fans del programa habían hecho en navidades una campaña en redes sociales pidiendo la adaptación al castellano de la canción y Mónica Naranjo decidió publicarla este viernes a modo de regalo por el Día de los Enamorados.

Además, la misma Cadena Dial le concedió el Premio Dial a la Trayectoria por sus 25 años en la música y está confirmada su participación en la gala de entrega de los premios el 12 de marzo en Santa Cruz de Tenerife, España.

A su triunfal gira de regreso a México hay que unir el éxito de "Grande", su colaboración con Gloria Trevi que en apenas 20 días ha superado los 13 millones de reproducciones en YouTube.

Y en su faceta televisiva, aparte de presentar "La isla de las tentaciones", la nueva emisión de su docureality "Mónica y el Sexo" lidera su franja en el late night con un 18% de share y ha comenzado con gran éxito a emitirse en Amazon Prime Vídeo.