Amish Country, una escapada inolvidable a nuevas experiencias

Enclavado en el corazón del estado de Indiana , el Amish Country ofrece la oportunidad de sumergirse en una cultura única a través de la historia, los mercados, la gastronomía y experiencias poco comunes.

Podemos percibir a los Amish de manera diferente debido a su estilo de vida único, sus arraigadas creencias religiosas y su enfoque selectivo hacia la modernidad, como montar en carruajes tirados por caballos. Sin embargo, lo cierto es que son conocidos por su vida y vestimenta sencillas, su pacifismo cristiano y su lentitud para adoptar las comodidades de la tecnología moderna.

TURISMO Door County en Wisconsin, la belleza de la naturaleza en otoño

"Nos proponemos no interrumpir el tiempo en familia ni reemplazar las conversaciones cara a cara siempre que sea posible, y buscamos mantener la autosuficiencia", explicó John Yoder.

Elkhart County

La ciudad de Elkhart es un excelente punto de partida para explorar las atracciones y experiencias en la región.

Además de la población amish que rodea la ciudad, Elkhart alberga a más de 50,000 lugareños y ofrece una peculiar perspectiva de la vida urbana y la belleza natural.

"Para una comunidad de nuestro tamaño, tener tanto que ofrecer es realmente asombroso: una gran cantidad de buenos restaurantes, tiendas, colecciones de arte, artesanos, cultura amish y comida tradicional", declaró Jon Hunsberger, director ejecutivo de la Oficina de Convenciones y Visitantes del Condado de Elkhart.

"La gente viene aquí principalmente por la historia y la cultura", enfatizó.

Aquí destaca el Museo de Arte Americano del Medio Oeste con una cuidada selección de casi 6,500 objetos, incluyendo pinturas, que abarcan más de 200 años de arte estadounidense.

"Una de mis piezas favoritas es Sheaves of Corn (1931), de Grant Wood. El mismo artista que creó el famoso American Gothic en 1930", admitió el director del museo, Brian Byrn.

En Goertzen Pottery podrá apreciar la obra del ceramista Mark Goertzen y sus amigos artesanos en una amplia exhibición de piezas para cocina y el hogar.

Cerca de Elkhart encuentra a las localidades de Goshen, Middlebury y Nappanee, donde las artes, las compras, los restaurantes y la naturaleza se unen en un todo.

Preste atención al Jardín Botánico Wellfield. Esta institución sin fines de lucro, financiada por donaciones privadas, ingresos propios, membresías y subvenciones, se extiende a lo largo de 14 hectáreas para crear un recurso comunitario que beneficia tanto a residentes como a visitantes, preservando el hábitat natural y contribuyendo a la economía local.

En Goshen también encuentra al fabricante estadounidense de motocicletas Janus, conocido por el enfoque en diseños de inspiración vintage al estilo estadounidense.

El condado de Elkhart también alberga la mayor fábrica de casas rodantes del país, y el RV/MH Hall of Fame exhibe una variedad de vehículos recreativos históricos de Airstream, Winnebago y otros fabricantes estadounidenses.

Embed

Shipshewana

Al acercarse a Shipshewana, verá una mayor cantidad de elegantes carruajes negros tirados por caballos, llamados buggies. Preste atención al paso natural, suave y rítmico de los caballos. Los jinetes de hoy crían, alimentan y entrenan a estos sementales desde niños.

Si planea ir de compras al famoso mercadillo de Shipshewana, visite primero el Menno-Hof, donde podrá aprender sobre la historia Amish a través de presentaciones multimedia, entornos históricos y coloridas exhibiciones.

Aquí la historia se desvela mientras explora un velero del siglo XVII, réplicas de una imprenta del XIX y un hogar Amish.

Una de las historias Amish más significativas data del siglo XVI, cuando hubo cristianos que sufrieron brutales torturas y muerte en Europa debido a su fe inquebrantable.

Dirk Willems sufrió torturas, fue juzgado y finalmente condenado por organizar reuniones secretas en su propia casa y realizar bautismos privados. Escapó de la prisión, pero cuando el guardia que lo perseguía cayó en un lago helado, Willems se dio la vuelta para salvarlo. Luego fue recapturado, torturado y asesinado.

Es hora de ir de compras y disfrutar de una buena subasta Amish. Esta es la tierra de los Amish, y sí, hay caballos, carruajes y bicicletas en las carreteras.

El mercado de pulgas de Shipshewana es el centro de acción los martes y miércoles durante todo el verano. Aquí encuentra buenos precios en decoración para el hogar, ropa, productos agrícolas, plantas, herramientas, artesanías, libros, productos de belleza, accesorios, artículos hechos a mano, de colección y todo lo imaginable.

Tenga en cuenta que la mayoría de los comerciantes no aceptan tarjetas de crédito. Es necesario tener efectivo o chequera a mano. Hay cajeros automáticos disponibles en el lugar.

En cuanto a subastas, los Amish saben cómo hacerlo. Puede recorrer el inmenso local de subastas de antigüedades de Shipshewana todos los miércoles, durante todo el año, para conseguir las mejores ofertas en una amplia variedad de productos, mientras de seis a nueve subastadores, con su rápido hablar, anuncian las ofertas y animan a pujar.

La familia Riegsecker es toda una institución en Shipshewana. Son propietarios y operadores del negocio de hostelería Blue Gate, conocido por su restaurante de comida estilo Amish, panadería, teatro y hotel.

Visita el Blue Gate Performing Arts Center, donde podrá encontrar excelentes conciertos de música country, folk o rock, donde grandes artistas de todos los tiempos han honrado este escenario en el pasado, o incluso algún buen espectáculo musical o de comedia.

Buena comida

Aquí la oferta gastronómica es amplia. La gastronomía Amish se caracteriza por platos sencillos, abundantes y saludables que priorizan el uso de ingredientes frescos de origen local y recetas tradicionales transmitidas de generación en generación.

Hay muchas tiendas y restaurantes, como Dutch Country Market, Das Dutchman Essenhaus, Heritage Ridge Creamery, Ben’s Soft Pretzels, Blue Gate Restaurant & Bakery, o incluso una cena Amish a domicilio en Yoder’s Homestyle Cooking, donde podrá disfrutar de un paseo en buggy.

Todos ofrecen cocina Amish, como carnes asadas, puré de papa, pan casero, pasteles y más.

Justo al lado del mercadillo se encuentra el supermercado E&S Bulk Food, donde compran los Amish. Esta enorme tienda de alimentación cuenta con su propia panadería. Sí, utilizan cajas registradoras electrónicas, pero no aceptan tarjetas de crédito. Recuerde tener a mano efectivo o chequera. También hay cajeros automáticos en el establecimiento.

Quizás le interese saber que Shipshewana es un "pueblo seco", donde la venta o el consumo de bebidas alcohólicas está prohibido o restringido. Así que, eres bienvenido a traer tus bebidas favoritas de fuera de la localidad para consumirlas en privado.

Cómo llegar

Puedes conducir hasta Amish Country o volar a Chicago o Indianápolis, donde debes alquilar un auto y viajar hasta tu destino.

Alojamiento

La región Amish de Indiana ofrece variedad de opciones de alojamiento, incluyendo hoteles, moteles y estancias prolongadas.

Primero, nos alojamos en el Hotel Elkhart, con la galardonada firma de relaciones públicas Geiger & Associates, ubicado justo en Main Street, donde se concentra la vida de la localidad.

Construido en 1923, el hotel albergó a figuras ilustres como Bob Hope y JFK. Completamente renovado para Tapestry Collection by Hilton, es un hotel boutique de servicio completo en el centro de Elkhart.

Después, nos alojamos en el Blue Gate Garden Inn en Shipshewana, a poca distancia del famoso mercadillo y centro de subastas.

Se trata de hotel con una acogedora decoración de inspiración campestre con comodidades pensadas para la relajación y la comodidad.