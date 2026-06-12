viernes 12  de  junio 2026
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Joe Taslim vuelve a revolucionar el cine de acción en "The Furious"

Entrevista al actor Joe Taslim por el estreno de The Furious, una película de artes marciales y acción trepidante en la que dos desconocidos unen fuerzas para intentar rescatar a sus seres queridos de una red de tráfico humano

The Furious&nbsp;viene a redefinir las películas de artes marciales de la mano del director Kenji Tanigaki.&nbsp;&nbsp;

The Furious viene a redefinir las películas de artes marciales de la mano del director Kenji Tanigaki.  

Cortesía/ Lionsgate
Diario las Américas | LUIS BOND
Por LUIS BOND
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MIAMI.- Llega a las salas de cine The Furious, la nueva película del aclamado estudio chino Edko Films de la mano de Lionsgate. La historia sigue a Wang Wei (Miao Xie), un padre taciturno y sordomudo que intenta enseñarle artes marciales a su hija. En paralelo, conocemos a Navin (Joe Taslim), un periodista que investiga la misteriosa desaparición de su esposa mientras trabaja en un caso relacionado con una banda que trafica niños. La vida de ambos se cruzará de forma inesperada cuando la hija de Wang Wei sea secuestrada, sumergiéndolos en un espiral de violencia y venganza. Con secuencias de acción frenéticas, peleas cuerpo a cuerpo con enrevesadas coreografías y mucha violencia, The Furious es una parada obligada para todos los amantes del género.

DIARIO LAS AMÉRICAS conversó con el actor Joe Talism (The Raid: Redemption, Fast & Furious 6, Mortal Kombat, Warrior) por su participación en The Furious. Reconocido mundialmente como una de las leyendas vivas del cine de artes marciales, Taslim contó cómo fue su preparación física para este papel tan demandante, la dinámica de trabajo con el director Kenji Tanigaki y el grupo de actores con los que realizó complicadas coreografías de pelea, la experiencia construir secuencias mano a mano con Miao Xie y la importancia de una película como The Furious para el cine de acción.

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