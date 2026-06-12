Joe Taslim vuelve a revolucionar el cine de acción en "The Furious"

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MIAMI.- Llega a las salas de cine The Furious, la nueva película del aclamado estudio chino Edko Films de la mano de Lionsgate. La historia sigue a Wang Wei (Miao Xie), un padre taciturno y sordomudo que intenta enseñarle artes marciales a su hija. En paralelo, conocemos a Navin (Joe Taslim), un periodista que investiga la misteriosa desaparición de su esposa mientras trabaja en un caso relacionado con una banda que trafica niños. La vida de ambos se cruzará de forma inesperada cuando la hija de Wang Wei sea secuestrada, sumergiéndolos en un espiral de violencia y venganza. Con secuencias de acción frenéticas, peleas cuerpo a cuerpo con enrevesadas coreografías y mucha violencia, The Furious es una parada obligada para todos los amantes del género.