lunes 20  de  julio 2026
OBITUARIO

Muere actor hongkonés Patrick Tse fallece a los 89 años

Conocido cariñosamente por sus fans como el "cuarto hermano", Tse forjó una imagen de "elegante y despreocupado", interpretando una gran variedad de papeles

Captura de pantalla del actor hongkonés Patrick Tse

Captura de pantalla del actor hongkonés Patrick Tse

Captura de pantalla / South China Morning Post

HONG KONG.- El legendario actor de cine de Hong Kong, Patrick Tse Yin, falleció a los 89 años, según informaron sus hijos el lunes. Actor, director y productor de cine, una figura muy querida en el país, la carrera de Tse abarcó décadas desde su debut en la pantalla en 1954.

"Falleció en paz en el hospital, rodeado del amor de su familia, tras un periodo de deterioro de su salud", publicó su hija, la modelo y actriz Jennifer Tse, en Instagram el lunes.

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Conocido cariñosamente por sus fans como el "cuarto hermano", Tse forjó una imagen de "elegante y despreocupado", interpretando una gran variedad de papeles en películas y series de televisión, según el Archivo Cinematográfico de Hong Kong.

Trayectoria

Participó en Shaolin Soccer (2001) y ganó el premio al Mejor Actor en los Premios de Cine de Hong Kong de 2022 por Time, convirtiéndose en el actor de mayor edad en recibir este galardón.

"Dedicó su vida al cine y al entretenimiento, con la esperanza de brindar alegría y sonrisas a cada espectador", dijo su hijo, la estrella del cantopop Nicholas Tse, en una publicación aparte en Instagram.

"Solía decir: el espectáculo debe continuar". Así que si piensan en mi padre, mi "cuarto hermano", no lloren ni se pongan demasiado tristes; él pensaría que eso no es suficiente".

FUENTE: AFP

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