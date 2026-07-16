Agente de Sam Neill revela que el actor murió por neumonía

El actor Sam Neill llega al estreno de "Blackbird" durante el Festival Internacional de Cine de Toronto en Toronto, Ontario, el 6 de septiembre de 2019.

WELLINGTON.- La estrella de Parque Jurásico, Sam Neill, murió de una neumonía, informó su agente este jueves en un mensaje destinado a aclarar la situación a los fanáticos del recordado actor. Neill falleció el lunes en Australia a los 78 años, aseguró su familia en un comunicado.

En ese momento ya no padecía cáncer, añadieron sus allegados sin dar más detalles sobre la causa de su deceso.

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"Hablé con su familia y deseo aclarar algunos detalles para sus fans", dijo Philip Grenz, el representante del actor durante años, en un comunicado a la emisora pública Radio New Zealand.

"Sam falleció a causa de una neumonía. Antes de enfermarse, Sam había luchado valientemente y vencido un linfoma gracias a un nuevo tratamiento llamado terapia CAR-T."

La familia del actor celebrará una ceremonia privada en Nueva Zelanda, dijo el agente.

"Dado que Sam era un hombre muy reservado que detestaba el alboroto, su familia le rendirá homenaje con una ceremonia conmemorativa privada en su granja de Nueva Zelanda en una fecha posterior aún por determinar", añadió.

Grenz señaló que Neill había filmado cuatro proyectos durante el último año, los cuales se estrenarán en los "próximos meses", sin dar más detalles.

Enfermedad previa

Neill reveló en unas memorias de 2023 que "posiblemente se estaba muriendo" de un linfoma no Hodgkin en etapa tres. Sin embargo, a principios de este año declaró que ya no tenía cáncer, gracias a una terapia genética que modificó su sistema inmunológico.

Nacido en Irlanda del Norte en 1947, el actor se mudó a la escarpada Isla Sur de Nueva Zelanda cuando era niño.

FUENTE: AFP