Muere director mexicano mientras filmaba una escena

"Nunca imaginé atravesar por este dolor tan grande. Se supondría que mi hermano menor se iría después que yo, pero no fue así. A muchos kilómetros de distancia me dan la triste noticia de que mi hermanito @mortizurquidi, el menor, el gran cocinero, el gran amigo, el gran director, partió", escribió Ana Celia Urquidi en Instagram.

"Me dicen (que fue) contando anécdotas y trabajando. Y aunque eso me da paz, mi corazón llora, mi alma está quebrada. Solo espero llegar muy rápido a México para poder abrazarte y decirte cuánto te amo. Hermano de mi alma, ríete mucho como siempre, sigue brillando con la luz que siempre has tenido. Te voy a extrañar porque no sé cómo sigue la vida sin tu presencia, ya lo iré descubriendo", finalizó la productora ejecutiva.

Ante el trágico suceso, la Asociación Nacional de Actores de México expresó su sentir en redes sociales.

"La Asociación Nacional de Actores lamenta profundamente el fallecimiento de nuestro compañero y director Moisés Ortiz Urquidi, miembro de nuestro sindicato. Nuestras condolencias a sus familiares amigos y compañeros. Descanse en paz", publicó el organismo.

Trayectoria del director

Nacido en Oaxaca de Juárez (México) en 1966, Moisés Ortiz Urquidi destacó como director en proyectos televisivos y de cine.

"Fue un destacado cineasta mexicano cuya carrera dejó una huella significativa en la industria cinematográfica nacional. Conocido por su versatilidad y talento, Ortiz Urquidi participó en diversas producciones que abarcan desde series televisivas hasta telenovelas y películas reconocidas. Según la plataforma IMDb, Moisés Ortiz Urquidi fue reconocido por su trabajo en importantes proyectos como Cita en el paraíso (1992), Las Aparicio (2015) y El señor de los cielos (2013)", reseñó Milenio. "Además, su contribución incluye participaciones destacadas en la reconocida serie Capadocia y la telenovela Mientras haya vida".

Ortiz también estuvo involucrado en el mundo académico al impartir la materia de Teoría del montaje cinematográfico en el Centro de Capacitación Cinematográfica (CCC).