Muere el actor Paul Reubens, tras lucha contra el cáncer

"Paul con valentía y en privado luchó contra el cáncer durante años con su tenacidad e ingenio característicos. Un talento talentoso y prolífico, vivirá para siempre en el panteón de la comedia y en nuestros corazones como un amigo preciado y un hombre de carácter notable y generosidad de espíritu", culmina el mensaje.

Hasta los momentos, ni su familia ni su agente han emitido mayores detalles sobre su muerte.

Carrera y trayectoria

Paul inició su carrera en la década de los setenta, cuando se unió a The Groundlings, el reconocido grupo de improvisación de Los Ángeles.

Fue ahí cuando creó a su personaje Pee-wee Herman, y en 1981 logró estrenar su espectáculo The Pee-wee Herman Show en el The Groundlings Theatre. Posteriormente, el evento de comedia se trasladó a The Roxy en Sunset Strip. El éxito de su interpretación le fue abriendo paso en la industria del entretenimiento, al punto de obtener una transmisión en HBO.

Más tarde, en 1985, Reubens lanzó el filme Pee-wee's Big Adventure, cinta que estuvo dirigida por Tim Burton. Entre 1986 y 1990, también tuvo en la pantalla chica la serie Pee-wee's Playhouse de CBS; el programa tuvo cinco temporadas.

En 1988, volvió a la pantalla grande con Big Top Pee-wee. Ese mismo año fue honrado con una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood.

En la segunda década del milenio, The Pee-wee Herman Show tuvo un espacio en Broadway. Y en 2015, Netflix estrenó la película Pee-wee's Big Holiday, producida por Judd Apatow .

Su trabajo con Pee-wee's Playhouse lo hizo merecedor de 22 premios Emmy; mientras que el actor fue nominado 14 veces a dicha premiación por otras interpretaciones, ganando solo en dos oportunidades.

Sobre su personaje, Reubens reconoció en el pasado que nunca imaginó el éxito que tendría ni que podría impactar a tantas generaciones.

"Si alguien me hubiera dicho que haría esto 30 años después, me habría reído. Pero ahora planeo hacerlo dentro de 30 años, cuando tenga 140", comentó a Collider en 2015.

Paul Reubens también participó en programas como Gotham , What We Do In The Shadows , 30 Rock y The Blues Brothers.

Su representante confirmó recientemente que el actor estaba escribiendo el borrador de sus memorias, y trabajaba en dos guiones para películas con su personaje.

