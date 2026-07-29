Presentan dos nuevas denuncias contra Patrick Bruel por violación y agresión sexual

El cantante francés Patrick Bruel, acusado de violación y agresión sexual por varias mujeres, comparecerá ante tres jueces de instrucción antes de ser sometido a una investigación formal, según anunció la fiscalía de Nanterre en la mañana del 10 de junio de 2026, añadiendo que ha solicitado su ingreso en prisión preventiva.

NANTERRE.- El actor francés Patrick Bruel, imputado en su país por violación y agresión sexual, es objeto de dos nuevas demandas, informó el martes la abogada de las denunciantes, lo que confirma la información publicada por el sitio Mediapart.

El artista, de 67 años, ha sido imputado desde mediados de junio en cuatro casos y está bajo el estatuto de testigo asistido en otros cuatro.

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Las nuevas denuncias, por los mismos delitos, se presentaron los días 16 y 23 de julio en París.

Desde su inculpación, al menos seis nuevas denuncias fueron presentadas en su contra por hechos que se habrían cometido entre 1992 y 2014.

Otros acusados

Consultados los defensores de Bruel, indicaron que el cantante y actor respondería "a estas acusaciones, que él niega rotundamente, únicamente en el marco pertinente y adecuado: la justicia, si esta llega a ocuparse de estos hechos supuestamente ocurridos hace veinte y treinta años".

Bruel es la última gran celebridad francesa en enfrentar denuncias de abuso sexual tras la aparición del movimiento #MeToo, que expuso acusaciones contra el actor Gérard Depardieu, condenado el año pasado a 18 meses de prisión en suspenso por agresión sexual a dos mujeres en 2021, caso en apelación.

El cantante se encuentra bajo control judicial, sin permiso de salida del territorio francés.

FUENTE: AFP