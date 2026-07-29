miércoles 29  de  julio 2026
POLÉMICA

Presentan dos nuevas denuncias contra Patrick Bruel por violación y agresión sexual

Desde su inculpación, al menos seis nuevas denuncias fueron presentadas en su contra por hechos que se habrían cometido entre 1992 y 2014

El cantante francés Patrick Bruel, acusado de violación y agresión sexual por varias mujeres, comparecerá ante tres jueces de instrucción antes de ser sometido a una investigación formal, según anunció la fiscalía de Nanterre en la mañana del 10 de junio de 2026, añadiendo que ha solicitado su ingreso en prisión preventiva.

El cantante francés Patrick Bruel, acusado de violación y agresión sexual por varias mujeres, comparecerá ante tres jueces de instrucción antes de ser sometido a una investigación formal, según anunció la fiscalía de Nanterre en la mañana del 10 de junio de 2026, añadiendo que ha solicitado su ingreso en prisión preventiva.

AFP / Alain Jocard

NANTERRE.- El actor francés Patrick Bruel, imputado en su país por violación y agresión sexual, es objeto de dos nuevas demandas, informó el martes la abogada de las denunciantes, lo que confirma la información publicada por el sitio Mediapart.

El artista, de 67 años, ha sido imputado desde mediados de junio en cuatro casos y está bajo el estatuto de testigo asistido en otros cuatro.

Lee además
El cantante español Julio Iglesias canta durante el programa de televisión Telemaratón en París el 6 de diciembre de 2003.
POLÉMICA

Periodistas expresan solidaridad con diario demandado por Julio Iglesias
El grupo surcoreano de K-pop BTS saluda a sus fans desde el balcón del Palacio Nacional, en la Plaza del Zócalo de la Ciudad de México, el 6 de mayo de 2026.
MÚSICA

BTS se retira de los Grammy tras introducción de la categoría de pop asiático

Las nuevas denuncias, por los mismos delitos, se presentaron los días 16 y 23 de julio en París.

Desde su inculpación, al menos seis nuevas denuncias fueron presentadas en su contra por hechos que se habrían cometido entre 1992 y 2014.

Otros acusados

Consultados los defensores de Bruel, indicaron que el cantante y actor respondería "a estas acusaciones, que él niega rotundamente, únicamente en el marco pertinente y adecuado: la justicia, si esta llega a ocuparse de estos hechos supuestamente ocurridos hace veinte y treinta años".

Bruel es la última gran celebridad francesa en enfrentar denuncias de abuso sexual tras la aparición del movimiento #MeToo, que expuso acusaciones contra el actor Gérard Depardieu, condenado el año pasado a 18 meses de prisión en suspenso por agresión sexual a dos mujeres en 2021, caso en apelación.

El cantante se encuentra bajo control judicial, sin permiso de salida del territorio francés.

FUENTE: AFP

Temas
Te puede interesar

Acusan a Jared Leto de conducta sexual delictiva

Con "La Odisea" y "Spider-Man" Zendaya vuelve a coronarse como reina de la alfombra roja

Hallan muerto al DJ francés Kavinsky, autor de "Nightcall", en su domicilio en París

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

Oficiales del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de EEUU, ICE, por sus siglas en inglés.
FLORIDA

ICE detiene en Miami Beach a periodista venezolano con solicitud de asilo pendiente

La imagen muestra las antenas espía en el Salao, Cuba.
Seguridad nacional

El mayor activo de La Habana, su ubicación geográfica al servicio del espionaje contra EEUU

Agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE), durante un operativo contra inmigrantes irregulares. 
CIFRAS PREOCUPANTES

Más de 5.600 inmigrantes ingresaron bajo custodia de ICE Miami en solo 26 días

Ilustración fotorrealista del presidente electo de Colombia, Abelardo de la Espriella, junto a los congresistas estadounidenses María Elvira Salazar, Carlos Giménez y Mario Díaz-Balart.
POSESIÓN

Pacto Histórico no acudirá a la toma de posesión de Abelardo De la Espriella

El actor y comediante cubano Alexis Valdés. 
CONTROVERSIA

Alexis Valdés niega agresión a Zajaris Fernández, la actriz lo demanda tras polémico altercado

Te puede interesar

Operadores en el Portaaviones Abraham Lincoln, ubicado en el Medio Oriente.
GUERRA

Trump: "EEUU golpeará duro a Irán tras ataques a bases en Jordania"

Por REDACCIÓN/Diario Las Américas
 Joseph Ladapo, cirujano general de Florida, busca limitar los fármacos en los tratamiento mentales infantiles. 
SALUD MENTAL INFANTIL

Florida recomienda limitar psicofármacos en niños y priorizar terapias y cambios de hábitos

Anthony Fauci, exdirector del Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas. 
EEUU

Anthony Fauci se niega en el Senado de EEUU a responder preguntas sobre los orígenes del COVID-19

Agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE), durante un operativo contra inmigrantes irregulares. 
CIFRAS PREOCUPANTES

Más de 5.600 inmigrantes ingresaron bajo custodia de ICE Miami en solo 26 días

Delcy Rodríguez permanece al frente de Venezuela, cuestionada por ser una gestión inconstitucional
VENEZUELA

Delcy Rodríguez: de insultar a Trump a buscar su apoyo para intentar gobernar