Muere el cantante Jake Flint horas después de su boda

"He intentado varias veces hoy hacer una publicación, pero no puedes comentar sobre lo que no puedes procesar", aseguró Cline, quien entonces no reveló la causa de la muerte del compositor de Red Dirt. Asimismo, aseguró que Flint estaba preparándose para reanudar su carrera el 2 de diciembre, fecha en la que ya tenía programado iniciar una serie de conciertos en Oklahoma y Arkansas hasta mayo de 2023.

"Lo amaba como a un hijo. El artista más divertido, trabajador y dedicado con el que he trabajado en mi carrera. Estábamos a punto de embarcarnos en un negocio juntos después de que él y Brenda se casaran, lo cual fue ayer. Sí, ayer", concluyó

Por su parte, Brenda Flint, con quien el cantante contrajo matrimonio horas antes del suceso, publicó un video en el que el cantante se veía bailando y abrazando a su esposa y escribió: “No entiendo”.

"Deberíamos estar revisando las fotos de la boda, pero en cambio tengo que elegir la ropa para enterrar a mi esposo. La gente no está destinada a sentir tanto dolor. Mi corazón se ha ido y realmente necesito que regrese. Lo necesito aquí”, escribió minutos más tarde.

Flint nació en Tulsa, en 1985, y creció en Holdenville y Mounds. Algunos de los éxitos que cosechó durante su carrera fueron Hurry Up and Wait, Long Road Back Home, What's Your Name? y Cowtown.