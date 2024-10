Muere el cantante Rudy Márquez tras larga batalla contra el cáncer

MIAMI.- La voz del cantante venezolano Rudy Márquez se apagó a los 81 años. Así lo informó su familia, a través de un breve comunicado en el que informaron que la muerte del intérprete de Ella no volvió y Mis años con ella se debió a causa de un cáncer de páncreas.

"Con profunda tristeza les anunciamos que el día de hoy, miércoles 09 de Octubre de 2024, nuestro querido Rudy Márquez falleció en la ciudad de Medellín, Colombia, tras librar una dura batalla contra el cáncer. En todo momento estuvo en compañía de sus familiares más cercanos, quienes lo llenaron de alegría y amor hasta el último minuto de su vida", inicia el comunicado.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Rudy Marquez (@soyrudymarquez)

"A pesar de su partida física, estamos seguros de que su música seguirá vigente, ya que se ha convertido en clásicos que perdurarán en la memoria y el corazón de toda su fanaticada. Será recordado por su extraordinaria voz, las grandes historias de amor y desamor que están plasmadas en las letras de sus canciones y mantener presente el género de la balada", continúa.

El texto asegura que el cantautor siempre será el Eterno Romántico, como era conocido en la escena musical.

Despedida del cantante

Igualmente, la familia publicó un mensaje que el artista había dejado a sus seguidores, en el que agradecía el apoyo y cariño que recibió durante estos años.

"Hoy, con el corazón lleno de gratitud, me despido de este mundo, pero no sin antes agradecer a todas las personas que hicieron posible el camino de Rudy Márquez. A mi amada esposa y manager, La Nena Márquez, quien fue mi fuerza y mi apoyo incondicional toda una vida; a mi sobrina Alberta Centeno como mi hija siempre presente; a mi empresario Alex Tabares y a mi representante Cristóbal Naranjo, por creer en mi sueño; a mi Community Manager, Santiago David Bedoya, por su dedicación incansable; y a todos los que estuvieron a nuestro lado que realmente no alcanzó a mencionarlos a todos: empresarios, empresas de logística, emisoras y medios de comunicación", reza el escrito.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Rudy Marquez (@soyrudymarquez)

Señaló también que su fanaticada fue el latido que mantuvo a su música vigente durante estos años.

"Pero, sobre todo, gracias infinitas a mis fans y seguidores. Ustedes fueron el latido constante que mantuvo viva mi música. Hoy les digo que, mientras mi música siga sonando, Rudy Márquez no morirá. Hagamos de esta obra algo eterno, porque en cada acorde y cada letra, seguiré viviendo. Gracias por todo", sentenció.

La Nena Márquez también agradeció a los seguidores de Rudy, destacando que su legado se mantendrá vivo; y solicitó respeto en estos momentos.