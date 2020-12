Muere el maestro de la novela de espías John le Carré

En esta foto de archivo tomada el 18 de febrero de 2016, el autor británico John le Carre (David John Moore Cornwell) asiste a la proyección de la serie especial de la Berlinale "The Night Manager" durante el 66 ° Festival de Cine de la Berlinale en Berlín. John Le Carre, el escritor británico más conocido por sus novelas de espionaje de la Guerra Fría "Tinker, Tailor, Soldier, Spy" y "The Spy Who Came In From The Cold", murió a los 89 años, dijo su agente el 13 de diciembre de 2020.