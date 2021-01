Muere el padre adoptivo del actor Mauricio Ochmann

"Ayer me tocó verlo por una última vez antes de incinerarlo. Al verlo físicamente ya no estaba ahí en ese cuerpo inerte, pero su presencia estaba al lado de mí abrazándome como siempre lo hacía. Esos abrazos de oso que me daba desde el día que me adoptó", agregó el exesposo de la actriz Aislínn Derbez, quien recordó cómo fue su historia junto a su padre adoptivo.

"Tuvimos una historia muy peculiar y muy nuestra desde que llegué a su vida hasta el día de su partida, pero sobre todo tuvimos una conexión muy profunda, especial y llena de amor", dijo.

"Ayer, triste, enfrentando el dolor de su partida, sentado en un tronco a la orilla del mar contemplando su inmensidad acompañado de sus cenizas, de pronto una paz me embriagó y fue un verdadero honor despedirlo en este nuevo viaje que emprendió. Vuela y vuela alto mi querido "maestrín", así nos gustaba decirnos", narró.

"Te amo papá. Nosotros no temblamos ante la muerte, sabemos que vivir no es tan solo respirar", finalizó el actor de 43 años de edad.