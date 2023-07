Muere el pianista Peter Nero a los 89 años

Nero coloreó sus interpretaciones de canciones pop, desde Cole Porter y George Gershwin hasta los Beatles y Bob Dylan, con melodías clásicas, swing, de Broadway, blues y jazz. A menudo llamó a su sonido 'indefinible' y no se ofendió cuando otros lo llamaron 'en medio del camino'. Una vez le dijo a un periódico: "En medio del camino y haciendo un gran negocio".

Reclutado por el promotor de conciertos de Filadelfia, Moe Septee, Nero fundó la orquesta Philly Pops en 1979, año en que murió Arthur Fiedler. A Fiedler se le atribuye la invención virtual de la versión moderna de la orquesta pop en Boston, y Nero esperaba rivalizar con ella en popularidad.

"Me gustaría quitarles los pantalones a golpes", dijo Nero en ese momento.

La orquesta de Nero no era tan prominente como la de Boston, pero promocionaba las entradas habituales en Filadelfia, sin duda ayudadas por el estilo de interpretación vivaz de Nero y su cálida presencia en el escenario.

En su trabajo como intérprete y director, Nero volvió con frecuencia a las melodías de Broadway, los temas de Hollywood y de Gershwin, tema del primer concierto de Philly Pops. Pero también se sumergió en el catálogo de la discografía Motown y más allá en bandas como Procol Harum y un álbum dedicado a la música disco y las canciones de amor de los 70.

En 1975, dijo a The Washington Post: "Me resulta imposible usar mucho del material nuevo que está saliendo. Hay material de rock en mi repertorio... pero muchos grupos de rock están vendiendo un sonido, no música. Desarmas la melodía y no hay nada con lo que trabajar".

Dirigió a los Philly Pops hasta 2013.

Trayectoria

Peter Nero tuvo problemas al principio de su carrera, bajo el nombre de Bernie Nerow, durante períodos en Nueva York y Las Vegas. Pero encontró su paso a los 20 años tocando en el circuito de clubes de Nueva York.

Firmó con RCA por Stan Greeson, quien vio en él una estrella potencial y le hizo cambiar su nombre a Peter Nero. Desde entonces, un flujo constante de programas de clubes de principios de la década de 1960 lo condujo a apariciones regulares en radio y televisión y dos docenas de álbumes de RCA en el transcurso de una década.

El pianista ganó premios Grammy en 1961 al mejor artista nuevo y en 1962 a la mejor interpretación de una orquesta o instrumentista por su disco The Colorful Peter Nero.

Un álbum de 1963 Hail the Conquering Nero alcanzó el puesto número 5 en la lista de álbumes pop de Billboard. Incluía versiones de My Bonnie Lies Over the Ocean y Mack the Knife.

También llegó a las listas con una versión de Theme from 'The Summer of '42', una canción escrita por Michel Legrand para la película de 1971. La versión de Nero alcanzó el puesto 21 en la lista de sencillos pop de Billboard.

Nero también escribió la banda sonora de la película de Jane Fonda de 1963 Sunday in New York e hizo una aparición en la película.

Nacido como Bernard Nierow en 1934, Nero se crió en Brooklyn. Comenzó a tomar lecciones de piano a los 7 años y, a los 11 decía que podía tocar el concierto para piano en Re mayor de Haydn de memoria. Más tarde ganó una beca para tomar clases en Juilliard, ganó varios concursos de talentos y se graduó de Brooklyn College.

Cuando se presentaba, a Nero no le gustaba tener una lista de canciones y elegía canciones en el acto. La idea de mezclar estilos y géneros que trasladó a Philly Pops.

"Mis programas para Philly Pops pueden comenzar con Die Meistersinger, luego Chariots of Fire, luego Rumanian Rhapsodies de Enesco, luego un tema de televisión", dijo Nero a The New York Times en 1982. "Sigo yendo y viniendo, y el público lo creyó desde el principio”.

FUENTE: AP