miércoles 30  de  septiembre 2026
DUELO

Fallece el actor Otto Sirgo, ícono de la telenovela mexicana

Proveniente de una familia involucrada en el cine, el teatro y la televisión, Otto Sirgo sumó más de 50 telenovelas y 30 obras de teatro

Fotografía de archivo del 7 de abril de 2005 que muestra al actor mexicano Otto Sirgo durante una rueda de prensa en Ciudad de México (México).

Fotografía de archivo del 7 de abril de 2005 que muestra al actor mexicano Otto Sirgo durante una rueda de prensa en Ciudad de México (México).

EFE/Armando Mota ARCHIVO
Por Sofía Calvo

MIAMI.- El actor Otto Sirgo, famoso por sus interpretaciones en exitosas telenovelas mexicanas como Rosa Salvaje, Sortilegio y Lazos de amor, falleció a los 79 años. La información fue confirmada por la Asociación Nacional de Intérpretes (ANDI).

El martes 29 de septiembre, el Consejo Directivo y el Comité de Vigilancia de la ANDI compartió un mensaje a través de las redes sociales en el que expresaban sus condolencias a familiares y amigos del intérprete cubano-mexicano, quien destacó también en las tablas y en el cine mexicano.

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"Actor mexicano con una amplia trayectoria en teatro, cine y televisión. Alcanzó fama internacional por su participación en los melodramas Lazos de amor, Niña amada mía y Por un beso. A sus familiares y amigos mandamos nuestras más sentidas condolencias de parte del Consejo Directivo y Comité de Vigilancia de la ANDI. ¡Te vamos a extrañar mucho querido amigo!", reza el mensaje.

Sin embargo, la institución no dio detalles de la causa del fallecimiento.

La Asociación Nacional de Actores de México también se pronunció tras darse a conocer la noticia del fallecimiento de Sirgo.

Trayectoria

Nacido el 19 de diciembre de 1946 en La Habana, Cuba, Otto siguió los pasos de su familia en el arte escénico: Su padre fue el actor cubano Otto Sirgo y su madre la actriz mexicana Magda Haller.

Otto también fue nieto de la actriz española-mexicana Conchita Gentil Arcos, destacada actriz y símbolo de la Época de Oro del cine mexicano.

Fue entre 1995 y 1996 que Sirgo empezó a hacerse un nombre en las telenovelas, cuando participó en el drama Lazos de amos, dando vida a Eduardo Rivas, personaje con el que acompañó a Lucero.

Igualmente, tuvo una notoria participación en Niña amada mía o Rosa Salvaje.

En su acervo artístico, Otto Sirgo sumó más de 50 telenovelas y 30 obras de teatro.

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