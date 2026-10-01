Wall Street abre al alza impulsada por la IA

Wall Street abrió al alza el jueves pese a la subida del rendimiento de los bonos, impulsada por los valores ligados a la inteligencia artificial (IA) tras los buenos resultados del fabricante de chips Micron.

En las primeras operaciones, el índice tecnológico Nasdaq avanzaba un 0,49%, el Dow Jones ganaba un 0,22% y el índice amplio S&P 500 subía un 0,27%.

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La Bolsa de Nueva York tuvo un cierre dispar el miércoles en medio de la publicación del índice de inflación en Estados Unidos por debajo de lo esperado.

La inflación controlada

El Dow Jones perdió el 0,86%, mientras que el indicador ampliado S&P 500 retrocedió el 0,25%. Solo el índice Nasdaq finalizó en verde (+0,24%).

De acuerdo con el índice de precios de los gastos de consumo personal (PCE), indicador de referencia de la Reserva Federal (Fed, banco central), la inflación registró 3,4% en estados Unidos.

El mercado apostaba por una cifra más alta, del 3,7%.

En paralelo, el crecimiento económico estadounidense en el segundo trimestre fue revisado al alza en 0,7 puntos porcentuales hasta el 2,2% interanual, según el Departamento de Comercio.

"Estos informes refuerzan la confianza de los inversionistas en el hecho de que el Banco Central podría adoptar una posición menos dura" de lo previsto, apunta Jose Torres, analista de Interactive Brokers.

FUENTE: Con información de AFP.