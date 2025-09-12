viernes 12  de  septiembre 2025
Liam Hemsworth y Gabriella Brooks confirman compromiso

Este será el segundo matrimonio de Hemsworth. El actor estuvo casado con la cantante y actriz Miley Cyrus, con quien mantuvo una larga relación, desde diciembre de 2018 hasta febrero de 2020

Los actores Liam Hemsworth y Gabriella Brooks.

Los actores Liam Hemsworth y Gabriella Brooks.

Captura de pantalla/Instagram/@gabriella_brooks
Por Alexandra Sucre

MIAMI.- Liam Hemsworth está listo para lanzarse al agua por segunda vez. El actor australiano le propuso matrimonio a su novia, Gabriella Brooks, con quien mantiene una relación desde hace casi seis años. La noticia fue confirmada por la actriz australiana en Instagram.

La intérprete de 29 años compartió un carrusel de tres fotos. La primera es un retrato blanco y negro de la pareja, en el que Brooks abraza por detrás a Hemsworth y deja ver la jota en su dedo anular izquierdo; la segunda, es un paisaje que muestra al mar durante la puesta del sol; y finalmente la última imagen es una fotografía de su mano luciendo el anillo de diamantes sobre una sábana blanca.

La publicación está acompañada de un emoji de corazón blanco.

Romance

La pareja fue vista por primera vez junta en diciembre de 2019, durante un brunch con los padres del actor, Craig y Leonie , en Byron Bay, Nueva Gales del Sur, Australia. Aunque ninguno había confirmado el romance, fuentes aseguraban que estaban juntos.

"Liam y Gabriella han pasado mucho tiempo juntos en Australia", dijo a People en enero de 2020, y agregó que la relación se estaba poniendo seria.

Pero fue dos años después, en junio de 2021, que Gabriella publicó por primera vez una foto junto al intérprete, acompañados por su hermano, Chris Hemsworth, y su esposa, Elsa Pataky, y Luciana Barroso, en la Cena de Oro 2021 en Sídney.

Desde entonces, ambos empezaron a compartir contenido del otro.

Este será el segundo matrimonio de Hemsworth. El actor estuvo casado con la cantante y actriz Miley Cyrus, con quien mantuvo una larga relación, desde diciembre de 2018 hasta febrero de 2020, cuando concretaron su divorcio.

