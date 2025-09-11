Actriz Nina Dobrev y el deportista Shaun White ponen fin a su compromiso

Nina Dobrev y Shaun White asisten a la película "The Albies" de la Fundación Clooney para la Justicia el 28 de septiembre de 2023 en la ciudad de Nueva York.

MIAMI.- La actriz Nina Dobrev , protagonista de la serie The Vampire Diaries, y el campeón de snowboard Shaun White han puesto fin a su compromiso. La información fue confirmada por una fuente cercana a las partes en una declaración anónima a la revista People.

Según lo expuesto, tras más de media década de relación, Drobev y White tomaron la decisión de forma conjunta. "Fue una decisión mutua, y no fue fácil, pero se tomó con amor y un profundo respeto mutuo", señaló.

Fue el 7 de septiembre cuando se vio a la actriz en la alfombra roja del estreno de Eternity, celebrado durante el Festival Internacional de Cine de Toronto 2025, sin el anillo de compromiso que el deportista le dio a finales de octubre de 2024.

Desde entonces, los medios e internautas iniciaron las especulaciones sobre la posible crisis en la relación.

Posteriormente, la actriz eliminó de las redes sociales la fotografía del compromiso con Shaun, avivando las especulaciones al respecto.

Ninguna de las partes ha hecho un pronunciamiento formal sobre la ruptura.

La última vez que fueron vistos juntos fue el 31 de agosto en Los Ángeles, cuando un paparazzi les tomó una foto tomados de la mano que posteriormente fue difundida.

Romance

La expareja se conoció en 2012, pero iniciaron su romance en 2019. Su relación se consolidó durante la pandemia del COVID-19, cuando decidieron mudarse juntos en medio del confinamiento.

A finales de 2024, Shaun sorprendió a la actriz con una íntima propuesta de matrimonio en un arco de rosas blancas que preparó en Nueva York.

"Con la ayuda de su publicista y su estilista, Shaun planeó hasta el más mínimo detalle: desde una invitación ficticia que decía que asistirían a una cena privada con Ana Wintour, hasta un elegante vestido Chanel para Nina. Todo fue ideado para hacer que el momento fuera perfecto. La joya con la que le pidió que se casara con él fue diseñada por la famosa joyera Lorraine Schwart. "RIP novio, hola prometido", escribió ella en sus redes para anunciar la feliz noticia contando que "estaba en shock". Después de la propuesta, la celebración continuó y ambos disfrutaron de una mezcla perfecta entre sofisticación y sencillez: de un brindis inicial con champán y caviar pasaron a una cena con comida de Shake Shack y dumplings", reseña HOLA.