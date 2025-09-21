Joe Carollo oficializa su candidatura y agita la carrera por la alcaldía de Miami

MIAMI. - El comisionado Joe Carollo inscribió oficialmente su candidatura para la alcaldía de Miami el sábado, en un movimiento de última hora que puso fin a meses de especulaciones y transformó la contienda electoral en una de las más competitivas de la historia reciente de la ciudad.

El registro ocurrió en el Ayuntamiento, pocas horas antes del cierre del período de calificación, ante una multitud de seguidores y con la promesa de que esta será su última incursión en la política.

Decisión a última hora

Acompañado de su esposa, Marjorie Carollo, el comisionado de 70 años presentó sus documentos en la oficina del secretario de la Ciudad, en un evento que congregó a decenas de simpatizantes en los salones de la Comisión municipal.

El excomisionado Marc Sarnoff, quien también actúa como abogado de Carollo, lo acompañó y expresó su confianza en que el candidato llegará a una segunda vuelta.

"Creo que Joe es el hombre adecuado para el momento adecuado", declaró Sarnoff, quien aclaró que su presencia era en calidad de partidario.

Joe Carollo presentacion campaña alcaldia Miami 2 Joe Carollo acompañado de partidarios en la Comisión de Miami. CAMPAÑA J. CAROLLO

Última contienda política

Frente a sus seguidores, Carollo confirmó que esta campaña marca el final de su larga carrera en cargos públicos. "Esta será la última vez que me postule para un cargo", afirmó. "Lo hago por la ciudad. No lo hago por mí".

La decisión, que calificó como una de las más difíciles de su vida, se materializó apenas un día después de que aún evaluaba sus opciones, según indicó, lo que añade más expectativa a su ingreso en la ya concurrida carrera electoral.

Joe Carollo presentacion campaña alcaldia Miami 3 Joe Carollo habla a un grupo de seguidores tras su inscripción como candidato a la alcaldía de Miami. CAMPAÑA J. CAROLLO

Campo de batalla con 13 aspirantes

Con la inscripción de Carollo, el número de candidatos que aspiran a suceder al alcalde Francis Suarez, quien no puede buscar la reelección por límites de mandato, asciende a 13.

La elección está programada para el 4 de noviembre de 2025, con una posible segunda vuelta el 18 de noviembre si ningún contendiente obtiene la mayoría.

Entre los principales rivales de Carollo se encuentran figuras de peso en la política local como la comisionada del condado Miami-Dade, Eileen Higgins; el exadministrador de la Ciudad, Emilio González; los excomisionados Álex Díaz de la Portilla y Ken Russell; y el exalcalde Xavier Suárez, padre del actual alcalde.

La candidatura de Carollo también prepara una posible revancha de la reñida elección de 1997 contra Suárez, cuyo resultado inicial fue anulado por fraude electoral, lo que llevó a la reinstalación de Carollo como alcalde en 1998.