Muere la actriz Sophie Nyweide, famosa por sus roles en "Mammoth" y "Noah"

En la misiva, la familia de Nyweide señala que la joven lidiaba con un profundo sufrimiento, traumas que habían marcado su vida y que ella reflejaba en escritos y dibujos; por lo que se cree que su deceso pudo ser un suicidio.

"Sophie era una chica amable y confiada. A menudo se aprovechaban de ella. Escribía y dibujaba con voracidad, y gran parte de su arte representa la profundidad que tenía y también el dolor que sufría. Muchos de sus escritos y obras de arte son hojas de ruta de sus luchas y traumas", reza el obituario.

El escrito también destaca que sus seres queridos la apoyaron para brindarle ayuda; pese a contar con especialistas, ella prefirió lidiar con la situación sola.

"Se automedicaba para enfrentar el trauma y la vergüenza que llevaba dentro, lo que finalmente resultó en su muerte".

La familia hizo un llamado a la reflexión destacando la importancia de proteger a los niños y jóvenes de la violencia, los abusos, y a apoyar su salud mental. "Sophie. Una vida que terminó demasiado pronto. Que no sea en vano. Que todos aprendamos de su breve paso por la Tierra y hagamos las cosas mejor".

Asimismo, solicitaron que aquellos que deseen honrar su memoria, donen a la organización RAINN (Red Nacional de Violación, Abuso e Incesto, por sus siglas en inglés).

Trayectoria

Sophie Nyweide inició su carrera en 2006, cuando participó en el filme Bella. Durante 2007, la joven realizó también fue parte de Law & Order y en las películas And Then Came Love, Margot at the Wedding y New York City Serenade.

No obstante, fue en 2009 cuando protagonizó Mammoth, filme en el que dio vida a la hija de los personajes de Gael García Bernal y Michelle Williams.

Posteriormente, participó en Shadows & Lies, Mistakes Were Made, Born Again y What Would You Do.