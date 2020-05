Muere la cantante Rosalind Elias a los 90 años

"Fue ingresada en el Hospital Mount Sinai West el jueves debido a problemas respiratorios. Se descartó el coronavirus y murió el domingo", dijo Lombardo.

"Siento que todos fuimos llevados a la tierra con un propósito y el mío estaba cantando", dijo Elias al New York Times en 1984. "Si no me enfermo, siempre estaré en algún aspecto del teatro. Lo que nunca quiero ser, es aburrirme con mi vida".

Nacida en Lowell, Massachusetts, el 13 de marzo de 1930, Elias estaba entre 13 hermanos y hermanas cuyos padres vinieron a los Estados Unidos desde el Líbano. Ella escuchaba las transmisiones de radio del sábado por la tarde en Metropolitan Opera cuando era joven.

"Fantaseando que estaba en ese escenario, cantando", le confesó a Opera News en una historia publicada el año pasado. “Solo cantaba en la casa. Finalmente, mi madre convenció a mi padre para que me dejara tomar lecciones de voz. Él dijo: ‘Y qué, déjala inscribirse en las lecciones, ella nunca irá. Ella irá al cine". Pero yo no fui al cine, ¡me quedé cantando!".

Asistió al Conservatorio de Nueva Inglaterra en Boston, la Academia Nacional de Santa Cecilia de Roma y luego en el Centro de Música Berkshire de la Orquesta Sinfónica de Boston, ahora conocida como Tanglewood. Estudió con el director y comentarista Boris Goldovsky, mentor de varias generaciones de cantantes.

Elias apareció en "Metropolitan Opera of the Air", una competencia de transmisión de radio, cuando el Met la firmó para reemplazar a una cantante enferma como Grimgerde, una de las hermanas Valkyrie en "Die Walküre" de Wagner. Elias dijo que aprendió el papel en una semana, e hizo su debut en el Met el 23 de febrero de 1954, con el director Fritz Stiedry y un elenco que incluyó a Astrid Varnay, Hans Hotter, Set Svanholm, Margaret Harshaw y Blanche Thebom.

Siguió cantando 687 actuaciones de 54 papeles en el Met durante 42 años, más actuaciones del Réquiem de Verdi que siguió al asesinato del presidente John F. Kennedy.

Era delgada y llamativa, y sus actuaciones destacadas incluyeron el papel principal en "Carmen" de Bizet, Octavian en "Der Rosenkavalier" de Strauss, Dorabella en "Cosí fan tutte" de Laura, Laura en "La Gioconda" de Ponchielli y Preziosilla en "Verdi" La Forza del Destino ".

Elias creó a Erika en "Vanessa" de Barber, que se estrenó en el Met el 15 de enero de 1958. Barber agregó el aria "Debe llegar el invierno tan pronto" a petición suya. Era Charmian en "Antony and Cleopatra" de Barber, que abrió la nueva casa del Met en el Lincoln Center, el 16 de septiembre de 1966.

Fuera de Nueva York, cantó una sola actuación de "Carmen" en la Ópera del Estado de Viena el 12 de noviembre de 1972, y fue Baba the Turk en "The Rake’s Progress" de Stravinsky para las actuaciones en el Festival Glyndebourne de Gran Bretaña en 1975 y '77.

En el apogeo de la Guerra Fría, se dijo que Elias gastó $5 en 1961 y se hizo un tatuaje en la parte inferior del abdomen con su nombre y número de Seguro Social.

"En este día de posible desastre a gran escala, todos deberíamos llevar una identificación", indicó a la revista Time.

Ella sacó un anuncio de media página en The New York Times por $2,880 ese 11 de octubre con un mensaje "No tengo miedo" firmado por ella para señalar su oposición a refugiarse como respuesta para hablar de guerra nuclear.

"Si pudiera pagarlo, habría puesto el mismo mensaje en todos los periódicos del país", dijo al periódico. Ella cantó a la Sra. Lovett en el estreno de la Opera de Nueva York de "Sweeney Todd" de Stephen Sondheim en 1984 y en el musical "Broadway", en el Teatro de Repertorio Judío de 1985, fuera de Broadway.

Luego regresó a Sondheim como Madame Armfeldt en "A Little" Night Music ”en el Hawaii Opera Theatre en Honolulu en 2008, después en 2011 asumió el papel de Heidi Schiller en“ Follies ”de Sondheim, primero en el Kennedy Center de Washington y luego en Broadway en el Marquis Theatre.

"Siento que puedo identificarme con Heidi porque tengo la edad de Nunca mires atrás", le dijo a Playbill. "No es algo fácil de hacer, porque sigo mirando hacia atrás, pero trato de no hacerlo. Cuando miro hacia atrás, no estoy amargada. Estoy feliz porque he tenido un camino bendecido".

En 2013, cantó el cameo de Madelon en "Andrea Chenier" de Giordano con Roberto Alagna y la Orquesta de la Ópera de Nueva York en el Avery Fisher Hall del Lincoln Center.

Se casó con Zuhayr Moghrabi, un abogado de Union Carbide Corp. y profesor de la facultad de derecho, en 1969, quien murió en 2015.

"No tiene sobrevivientes", según Lombardo.