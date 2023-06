Muere la presentadora Talina Fernández a los 78 años

En 1970 dio el primero de muchos pasos en la pantalla en el show La Cosquilla. Luego se sumó a Mujeres, mujeres y algo más (1970), Contacto directo (1972), Nuestras realidades (1976), Noche a noche (1983) y el noticiero ECO (1988).

Fernández paseó su talento por numerosas cadenas televisivas al encabezar programas como Hoy y Sale el Sol.

Sin embargo, la presentadora protagonizó en los últimos años programas de entrevistas como Blah, blah, blah, así como su propio podcast titulado Platicando con mi abuela, en el que la acompañaba su nieta María Levy.

Con éxito en la televisión, paso en el que destacó su participación incluso en telenovelas mexicanas, Talina Fernández sufrió un duro golpe personal en el año 2009, cuando su hija Mariana Levy murió de un infarto en un intento de asalto en Ciudad de México.

Aunque con el pasar de los años se le vio haciendo el trabajo sin irregularidades, el diagnóstico de cáncer recibido acabó con su vida. Coco Levy, uno de sus tres hijos, explicó a medios mexicanos poco después de revelar la muerte de su madre que el padecimiento la deterioró en tan solo un mes.

“Mi mamá en una condición muy critica. Tuvo una enfermedad que surgió muy rápido, no la esperábamos, no la vimos venir, no supimos cómo degeneró tanto. Empezó siendo una debilidad desde hace un mes y de repente se tornó en una mielosis disilábica y eso terminó siendo una leucemia que hizo que su sangre ya no funcionara, entonces empezó a tener unos dolores muy terribles y aunque se controlaban los dolores, ya no se pudo, llegó el momento en el que se degenero más. Estamos en últimos momentos”, explicó.

FUENTE: REDACCIÓN