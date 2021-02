Muere Mary Wilson, la más antigua integrante de The Supremes

Wilson, Diana Ross y Florence Ballard conformaron en un principio The Supremes, el primer y más exitoso grupo de chicas de Motown. Cindy Birdsong reemplazó a Ballard en 1967 y Wilson permaneció con la banda hasta que ésta se disolvió oficialmente en 1977.

La primera canción del grupo en alcanzar el No. 1 y vender un millón de copias, “Where Did Our Love Go”, fue lanzada el 17 de junio de 1964. Wilson contó que, estando de gira en aquel entonces, sucedió algo que las hizo darse cuenta de que tenían un éxito.

“Recuerdo que en lugar de regresar a casa en el autobús, volamos”, dijo Wilson a The Associated Press en 2014. “Fue nuestro primer vuelo. Teníamos un gran hit”.

Sería el primero de cinco números uno consecutivos, con “Baby Love”, “Come See About Me”, “Stop! In the Name of Love” y “Back in My Arms Again”. Otros hits del grupo fueron “You Can’t Hurry Love”, “Up the Ladder to the Roof” y “Love Child.”

“Acabo de despertarme con esta noticia”, tuiteó Ross el martes, expresando sus condolencias para la familia de Wilson. “Esto me recuerda que cada día es un regalo”, agregó la cantante. “Tengo tantos recuerdos maravillosos de nuestra época juntas”.

En fundador de Motown Berry Gordy dijo que estaba “extremadamente sorprendido y triste al enterarme del deceso de una gran integrante de la familia Motown, Mary Wilson de The Supremes”. Su comunicado del lunes por la noche, según la revista Variety, decía que “las Supremes siempre fueron conocidas como ‘las novias de Motown’”.

Wilson, Ross y Ballard fueron incorporadas al Salón de la Fama del Rock and Roll en 1988.

“El mundo ha perdido a unas de las estrellas más brillantes de nuestra familia de Motown. Mary Wilson era un ícono”, dijo la presidenta y directora ejecutiva del Museo de Motown, Robin Terry, en un comunicado.

Wilson, en un video publicado el sábado en YouTube, dijo que estaba emocionada de celebrar el Mes de la Historia Negra, su próximo cumpleaños (6 de marzo) y hasta anunció que Universal Music tenía planes de lanzar algo de su música.

“Vamos a estar hablando de The Supremes, sí, 60mo aniversario, y yo estaré hablando mucho al respecto principalmente porque por fin decidí cómo trabajar con Universal y ellos van a lanzar nuevas grabaciones, grabaciones de Mary Wilson”, dijo. “¡Sí! ¡Por fin!”

“Con suerte algo de eso saldrá en mi cumpleaños”, continuó. “Ya veremos. Cruzo los dedos”.

Varias celebridades lamentaron la muerte de Wilson en redes sociales, incluidos Questlove, Andy Cohen, Janet Mock, Ledisi, Richard Marx y Paul Stanley de Kiss, quien dijo que había hablado con Wilson apenas la semana pasada.

“¡Dios mío! Mary Wilson de las Supremes ha muerto repentinamente. Acababa de estar en una llamada por Zoom con ella el miércoles por cerca de una hora y nunca me hubiera imaginado esto”, tuiteó Stanley el martes. “Tan llena de vida y de historias maravillosas. Absolutamente estupefacto. Descansa en Paz Suprema Mary”.