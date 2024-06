Muere en Miami el actor Donald Sutherland a los 88 años

MIAMI.- El actor canadiense Donald Sutherland , famoso por la serie de M.A.S.H. y la saga The Hunger Games , falleció en Miami este 20 de junio a los 88 años, tras una larga enfermedad que no fue revelada.

"Con gran pesar, les digo que mi padre, Donald Sutherland, ha fallecido. Personalmente creo que fue uno de los actores más importantes en la historia del cine. Nunca intimidado por un papel, bueno, malo o feo. Amó lo que hizo e hizo lo que amaba, y nunca se puede pedir más que eso. Una vida bien vivida", escribió Sutherland en Instagram.

El texto acompaña una fotografía en blanco y negro del actor cuando era joven junto a Kiefer de niño.

Trayectoria

Donald Sutherland cosechó una exitosa carrera en el cine, sumando más de cinco décadas.

Saltó a la fama en 1967, cuando interpretó a uno de los miembros de The Dirty Dozen; un filme que se convirtió entonces en un éxito. Y en 1979, participó en la película de guerra Kelly's Heroes.

Posteriormente dio un salto en el género, para interpretar al doctor Hawkeye Pierce en la versión cinematográfica de M*A*S*H. El intérprete, también protagonizó junto a Jane Fonda (con quien mantuvo una relación fuera de la filmación) la película de crimen y misterio Klute.

Entre los 140 títulos que sumó durante su carrera destacan Invasion of the Body Snatchers, Animal House, Don't Look Now, JFK, Ordinary People, Buffy, la cazavampiros, Backdraft y The Italian Job.

En todo momento, Sutherland demostró su capacidad para encarnar personajes en diversos géneros cinematográficos, lo que le valió diversos reconocimientos, entre los que destaca un Emmy por dar vida a un funcionario soviético en la película Citizen X de HBO, la cual está basada en hechos reales. También se alzó con dos Globos de Oro.

En la última década, Donald Sutherland interpretó al malvado presidente de la saga The Hunger Games, así como también al magnate petrolero J. Paul Getty en la serie Trust.

En 2017, recibió por parte de la junta de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas un premio honorífico y también obtuvo la Orden de Canadá.

En 2020, participó en la serie de HBO The Undoing, junto a Nicole Kidman, Grace Fraser, Hugh Grant y Edgar Ramírez.

Familia

En 1959, el actor conoció a Lois Hardwick, quien fue su primera esposa; sin embargo, poco tiempo después se separaron.

En la década de los sesenta, el intérprete se enamoró de Shirley Douglas, a quien conoció cuando grababan Castle of the Living Dead y con quien tuvo dos hijos, el actor Kiefer Sutherland -con quien compartió en pantalla en tres oportunidades- y la supervisora de postproducción Rachel Sutherland.

En 1972, tras el segundo divorcio, se casó nuevamente con Francine Racette, con quien tuvo tres hijos.

Donald Sutherland nunca se retiró y permaneció activo en la industria hasta su muerte.

En 1998, en una entrevista que concedió a Charlie Rose aseguró que le apasionaba su oficio. "Me encanta trabajar. Amo apasionadamente trabajar. Me encanta sentir que mi mano encaja en el guante de algún otro personaje. Siento una gran libertad, el tiempo se detiene para mí. No estoy tan loco como solía estar, pero sigo estando un poco loco".